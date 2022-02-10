Новый фильм Гая Ричи не выйдет в марте 2022 года

Компания Megogo Distribution объяснила перенос картины скорым анонсом новой даты мировой премьеры

В связи с изменением мировой даты выхода проката фильма Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ компания Megogo Distribution объявляет о переносе фильма в России. Картина должна была стартовать 17 марта (в широком превью — с 10 марта). Новая дата премьеры будет объявлена в ближайшее время.

Фильм расскажет историю элитного разведчика, который получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. В одиночку эту миссию не потянуть, поэтому военный вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира и популярным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Главную роль в экшне сыграл Джейсон Стэйтем (ПЕРЕВОЗЧИК, ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ). В проекте также снялись Хью Грант (ДЖЕНТЛЬМЕНЫ) и Джош Хартнетт (ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ПЕРЛ-ХАРБОР), а также Обри Плаза (сериал «Парки и зоны отдыха»).

Компания Megogo Distribution приобрела проект Гая Ричи на виртуальном кинорынке Marche du Film в рамках продления output deal с компанией STX Films.

Кроме того, Megogo Distribution сообщила об изменении графика релизов. Так, экшн-триллер НАЕМНИК от студии STX с Крисом Пайном и Беном Фостером в главной роли появится в прокате на три недели раньше мировой премьеры — 10 марта 2022 года. Кроме того, триллер ГАРРИ ХАФТ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ Барри Левинсона от компании Bron Studio выйдет на больших экранах 31 марта 2022, за 4 недели до мирового релиза.