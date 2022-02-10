top banner

Новый фильм Гая Ричи не выйдет в марте 2022 года

Автор: Виолетта Палий

10 февраля 2022

Компания Megogo Distribution объяснила перенос картины скорым анонсом новой даты мировой премьеры

В связи с изменением мировой даты выхода проката фильма Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ компания Megogo Distribution объявляет о переносе фильма в России. Картина должна была стартовать 17 марта (в широком превью — с 10 марта). Новая дата премьеры будет объявлена в ближайшее время.

Фильм расскажет историю элитного разведчика, который получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. В одиночку эту миссию не потянуть, поэтому военный вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира и популярным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Главную роль в экшне сыграл Джейсон Стэйтем (ПЕРЕВОЗЧИК, ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ). В проекте также снялись Хью Грант (ДЖЕНТЛЬМЕНЫ) и Джош Хартнетт (ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙПЕРЛ-ХАРБОР), а также Обри Плаза (сериал «Парки и зоны отдыха»).

Компания Megogo Distribution приобрела проект Гая Ричи на виртуальном кинорынке Marche du Film в рамках продления output deal с компанией STX Films. 

Кроме того, Megogo Distribution сообщила об изменении графика релизов. Так, экшн-триллер НАЕМНИК от студии STX с Крисом Пайном и Беном Фостером в главной роли появится в прокате на три недели раньше мировой премьеры — 10 марта 2022 года. Кроме того, триллер ГАРРИ ХАФТ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ Барри Левинсона от компании Bron Studio выйдет на больших экранах 31 марта 2022, за 4 недели до мирового релиза. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

IVI объявил шорт-лист участников питчинга для начинающих сценаристов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Падение луны» выигрывает, «Непослушник» удивляет
Подробнее
Онлайн-кинотеатры России назвали самые популярные проекты 2021 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 31 января по 6 февраля
Подробнее
АПКиТ объявила номинантов своей премии
Подробнее
IV Национальная премия в области веб-индустрии объявила номинантов
Подробнее
Институт развития Интернета начал прием заявок на поддержку контента
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры ожидаемо выбилось «Падение луны»
Подробнее
Premier открыл данные по просмотрам сериала «Ресторан по понятиям»
Подробнее
Сеть Mori Cinema откроет еще два кинотеатра в Москве
Подробнее
Средняя цена билета в кино в России установила рекорд по итогам января 2022 года
Подробнее
Netflix анонсировал еще один российский оригинальный проект
Подробнее
Стали известны номинанты премии «Оскар»
Подробнее
Итоги января 2022 года в кинопрокате России и СНГ
Подробнее
Проект «И снова здравствуйте!» показал лучший старт среди российских сериалов на IVI
Подробнее
Российские кинокритики раздали «Белых слонов»
Подробнее
Британская академия кино и телевидения объявила номинантов BAFTA Film Awards
Подробнее
Киноаудитория уикенда: 37% зрителей «Аллеи кошмаров» пришли в кино из-за Гильермо дель Торо
Подробнее
Касса четверга: «Падение Луны» стартовало с первого места
Подробнее
Международная касса: шесть китайских фильмов захватили лидерство
Подробнее