Онлайн-кинотеатр Megogo завершает работу в России

Об этом сообщил гендиректор видеосервиса Виктор Чеканов

Видеосервис Megogo прекращает работу в России, сообщают «Ведомости». По словам гендиректора Виктора Чеканова, компании пришлось пойти на этот шаг из-за отзыва франшизы «основателями бренда».

Компания была основана в 2011 году украинским предпринимателем Владимиром Боровиком. В 2012 году сервис стартовал в России под руководством Виктора Чеканова. Юрлицо видеосервиса в России принадлежит кипрской компании Magavin Enterprises Limited.

Как отмечали ранее «Ведомости», покупкой Megogo интересовались в 2020-2021 году холдинг VEON Ltd и медиахолдинг «Газпром-Медиа». Актив тогда оценивался в 9-10 млрд рублей. Однако, как сообщают источники в холдинге, в итоге «Газпром-Медиа» отказался от идеи покупать актив из-за связи с бизнесом на Украине. В VEON также отказались от идеи покупки этого бизнеса.