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Онлайн-кинотеатр Megogo завершает работу в России

Автор: Виолетта Палий

2 марта 2022

Об этом сообщил гендиректор видеосервиса Виктор Чеканов

Видеосервис Megogo прекращает работу в России, сообщают «Ведомости». По словам гендиректора Виктора Чеканова, компании пришлось пойти на этот шаг из-за отзыва франшизы «основателями бренда». 

Компания была основана в 2011 году украинским предпринимателем Владимиром Боровиком. В 2012 году сервис стартовал в России под руководством Виктора Чеканова. Юрлицо видеосервиса в России принадлежит кипрской компании Magavin Enterprises Limited. 

Как отмечали ранее «Ведомости», покупкой Megogo интересовались в 2020-2021 году холдинг VEON Ltd и медиахолдинг «Газпром-Медиа». Актив тогда оценивался в 9-10 млрд рублей. Однако, как сообщают источники в холдинге, в итоге «Газпром-Медиа» отказался от идеи покупать актив из-за связи с бизнесом на Украине. В VEON также отказались от идеи покупки этого бизнеса. 

 

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