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«Каропрокат» выпустит в прокат два следующих российских фильма Megogo Studios

Автор: Виолетта Палий

28 января 2022

Компании заключили соответствующее соглашение

Компании «Каропрокат» и Megogo Studios заключили соглашение, в рамках которого прокатчик выпустит два следующих российских релиза студии. 

Так, 17 марта «Каропрокат» выступит прокатчиком первой российской пранк-комедии ДОКТОР СВИСТОК с Артемом «Каха» Карокозяном в главной роли в образе пластического хирурга.

2 июня компания выпустит на широкие экраны мотивационную комедию БУЛКИ с Кристиной Асмус в главной роли, а также с Марком Богатыревым, Борисом Дергачевым, Валентиной Мазуниной, Юлией Топольницкой и Васантом Баланом в других ролях.

Кроме того, 3 февраля кинокомпания «Каропрокат» при поддержке телеканала «Россия 1» выпускает в российских кинотеатрах комедию Megogo Studios НЕПОСЛУШНИК с Виктором Хориняком, Аглаей Тарасовой и Таисией Вилковой в главных ролях. Режиссером фильма выступил Владимир Котт.

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