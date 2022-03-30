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Минкультуры планирует изменить сроки производства и сдачи поддержанных в 2020 и 2021 годах фильмов

30 марта 2022

Такие меры позволят создателям контента избежать штрафов

Минкультуры РФ планирует изменить сроки производства и сдачи фильмов, получивших финподдержку государства в 2020 и 2021 годы. Такое решение позволит создателям контента избежать штрафных санкций. Об этом сообщила директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко в ходе встречи с представителями киноиндустрии. Во встрече участвовали министр культуры РФ Ольга Любимова, а также Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Вадим Верещагин, Рубен Дишдишян, Алексей Учитель и другие производители контента.

«К нам обращаются многие по обновлению срока исполнения обязательств без штрафных санкций. Мы сейчас прорабатываем процедуру, в скором времени объявим об условиях продлений. Скорее всего, это будет касаться проектов, которые были поддержаны в 2020 и 2021 годы, которые были связаны с реализацией, с одной стороны, в пандемию, с другой — в текущих условиях», — отметила Максимченко.

Глава департамента кинематографии и цифрового развития также сообщила, что в 2022 году пройдут 15 конкурсов на поддержку фильмов, подача заявку можно до 5 мая. На данный момент поступило более 400 заявок, из которых порядка 80-ти приходятся на игровое кино.

Ранее стало известно, что Министерство культуры РФ освободило создателей отечественных фильмов от обеспечительных платежей при подаче заявок на получение субсидии в 2022 году. Обеспечение требовалось в размере от 50 тысяч рублей (для короткого метра в неигровом и анимационном кино) до 1 млн рублей (полный метр в игровом кино). Суммы замораживались на время отбора до четырех месяцев.

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