Объявлены лауреаты сценарного конкурса «Метод»

Шесть авторов стали победителями питчинга

В Российской государственной библиотеке 21 марта 2023 года прошел питчинг финалистов конкурса сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод», проходящего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На суд жюри в двух категориях было представлено 25 проектов, попавших в шортлист.

В тройку победителей в категории «Игровое полнометражное и анимационное кино» вошли проекты:

— «Аля в облаках» (анимационный, Василина Свиридова, Москва): Маленькая алтайская девочка-шаманка Аля отправляется в мир облаков, чтобы с помощью облака Элика и ветра Костика вернуть себе маму.

— «Стена» (Федор Бабенко, Санкт-Петербург): 1990 год. Последняя сборная СССР покоряет самый сложный альпинистский маршрут — южную стену Лхоцзе — первыми в мире. И до сих пор никто не смог повторить легендарное советское восхождение.

— «Добыча» (Амит Камбодж, Тюмень): История поиска Фарманом Салмановым самого крупного нефтяного месторождения в мире, сделавшего СССР мировой нефтяной державой.

Лауреатами в категории «Игровые и анимационные сериалы» стали:

— «Средняя школа выживания» (анимационный, Артур Чернушкин, Ростов-на-Дону): Маменькин сынок из 7А пытается выжить в мире, где исчезли все взрослые. Он прячется с остальными детьми от старшеклассников и вражеских банд, пока не сталкивается с когда-то главной хулиганкой школы. Теперь его жизнь — это череда опасных приключений.

— «Книга степей. Табун» (Анна Гурина, Михаил Мерзликин, Москва, Абакан): В степях Хакасии черные призраки крадут табун лошадей. Пытаясь его вернуть, трое подростков попадают в параллельный мир духов, где узнают, что мертвецы готовятся захватить их мир.

— «Ушкуйники» (Алексей Адамов, Москва): Юный купеческий сын Василий в стремлении заслужить одобрение отца попадает в переплет, теряет все, и теперь ему предстоит выжить и повзрослеть в далеком путешествии, среди русских пиратов XIV века, чтобы быть готовым возглавить новые походы.

«В наш лонг-лист попали 104 автора, и то, что они попали в эту сотню из более чем 10 тыс. присланных нам работ, уже свидетельствует о победе. Хотелось бы, чтобы вы понравились продюсерам, зрителям, ведь конечная цель того, что мы делаем, — спасать силы российского искусства, а вы — его безусловная часть», — заявила президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» Татьяны Шумовой.

Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, подчеркнул, что в настоящее время у творческих людей появляется все больше возможностей для самореализации. «Известно, что самое востребованное в кино — это идея и хороший сценарий. Я убежден, что участники проекта «Метод» приобрели навыки и компетенции, которые позволят стать успешными и востребованными в нашей стране специалистами. Желаю, чтобы эта школа дала свои плоды в виде хороших релизов и новых имен, которые открываются перед нами в режиме реального времени», — подчеркнул Журавский.

С авторами проектов-победителей, а также нескольких работ, не выигравших на питчинге, ведутся переговоры о реализации с продюсерскими компаниями и медиахолдингами. По итогам конкурса экспертами питчинга было объявлено о продюсерской разработке 13 проектов: «Аля в облаках», «Добыча», «Книга степей. Табун», «Стена», «Ушкуйники», «Средняя школа выживания», а также «Время собирать камни» (Урузмаг Засеев, Владикавказ), «Как Гагарин» (Дарья Пономаренко, Москва), «Протокол безопасности» (Иван Кульнев, Лилия Янтилина, Петрозаводск, Уфа), «Сонька-золотая голова» (Елена Джейхан, Москва), «На хаях», «Бабушка надвое» (Мария Зиновьева, Москва), и «Дедовщина» (Руслан Дмитриев, Москва, Енакиево (ДНР).

Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», подчеркнул, что впервые на питчинге выиграл проект, являющимся результатом симбиоза человека и нейросети: презентация проекта «Аля в облаках» была сделана с помощью искусственного интеллекта.

Конкурс «Метод» был объявлен в январе 2023 года. Участие в смотре приняли более 10 тысяч россиян. В лонг-лист вошли работы 104 авторов из 28 регионов. Самыми популярными жанрами стали комедии, семейные истории, роуд-муви. Для участников лонг-листа организаторы конкурса провели очный образовательный интенсив, который состоялся 17-20 марта в Москве.

До 3 апреля продолжается прием заявок на «Метод.Москва» по направлениям «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр», а также историй, популяризирующих образ российской столицы. Участники смогут принять участие в образовательной онлайн-программе, спикерами выступят признанные эксперты издательского дела и индустрии видеоигр.