Минкультуры отменило обеспечительные платежи при подаче заявок на поддержку производства фильмов

Так ведомство позволит использовать данные средства на текущие нужды компаний

Министерство культуры России объявило об отмене обеспечительных платежей для кинематографистов. Ранее обеспечение требовалось при подаче заявок на предоставление субсидий: от 50 тысяч рублей (для короткого метра в неигровом и анимационном кино) до 1 млн рублей (полный метр в игровом кино). Суммы замораживались на время отбора до четырех месяцев.

«Мы понимаем, что многие организации кинематографии сегодня оказались в сложной финансовой ситуации. Стоимость кинопроизводства продолжает расти, при этом часть инвестиционных денег — от зарубежных коллег и российских частных инвесторов — выходит из проектов. Мы приняли решение освободить компании от обеспечительного платежа, позволить использовать эти деньги на текущие нужды организаций или не брать дополнительных кредитных обязательств», — заявила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

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