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Минкультуры открыло прием заявок на поддержку полнометражных дебютов в прокате

Автор: Виолетта Палий

28 января 2022

Фильмы можно подать до 26 февраля

Министерство культуры РФ начало принимать заявки от кинокомпаний (кроме некоммерческих организаций), претендующих на получение субсидий для покрытия расходов на прокат в России в 2022 году. Рассматриваются полнометражные игровые и неигровые дебюты, созданные при финансовой поддержке Минкультуры.

Размер субсидии не более 4 млн рублей. 

Фильмы будут отобраны в рамках конкурса, исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидии.

Срок окончания подачи заявок 18:00 26 февраля 2022 года.

Подробнее о комплекте необходимых документов и материалов для подачи на сайте Минкультуры РФ

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