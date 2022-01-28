Минкультуры открыло прием заявок на поддержку полнометражных дебютов в прокате

Фильмы можно подать до 26 февраля

Министерство культуры РФ начало принимать заявки от кинокомпаний (кроме некоммерческих организаций), претендующих на получение субсидий для покрытия расходов на прокат в России в 2022 году. Рассматриваются полнометражные игровые и неигровые дебюты, созданные при финансовой поддержке Минкультуры.

Размер субсидии – не более 4 млн рублей.

Фильмы будут отобраны в рамках конкурса, исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидии.

Срок окончания подачи заявок – 18:00 26 февраля 2022 года.

Подробнее о комплекте необходимых документов и материалов для подачи – на сайте Минкультуры РФ.