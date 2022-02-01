Минкультуры открыло прием заявок от кинофестивалей, претендующих на господдержку в 2022 году

Информацию необходимо подать до 10 февраля

Министерство культуры РФ объявило о начале приема заявок от кинофестивалей, который претендуют на финансовую поддержку. Получить поддержку могут проекты, реализуемые в России в 2022 году, по итогам оценки Кинофестивальным советом при минкультуры.

Заявки от организаторов принимаются с 1 по 10 февраля 2022 года исключительно в электронном виде. Справку, краткое описание кинофестиваля и его историю проведения, а также обоснование господдержки необходимо предоставить на специальную электронную почту: kinofest@culture.gov.ru. Подробности можно узнать на сайте министерства.

Проекты будут рассмотрены Кинофестивальным советом до 20 февраля 2022 года. Также организаторы смогут представить свои фестивали в онлайн-формате.

«В этом году сбор заявок осуществляется в соответствии с новыми требованиями, изменился состав информации и форма их подачи. Это сделано, чтобы упростить работу Кинофестивального совета, а организаторы мероприятий могли бы выгоднее и подробнее презентовать свои инициативы. Лучшие из них эксперты традиционно будут рекомендовать Минкультуры России к поддержке», — рассказала директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

В 2021 году поддержаны 55 международных и российских кинофестивалей, суммарно им было выделено 336 млн рублей. Мероприятия прошли более чем в 35 регионах страны.