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Минкультуры подготовило проект приказа о предельном размере финансирования дебютных фильмов

Автор: БК

18 апреля 2022

Сбор заявок на господдержку начнется в мае

Министерство культуры РФ подготовило проект приказа, который определяет предельные суммы полного финансирования дебютных картин. Закон о полном госфинансировании дебютных фильмов был принят 1 апреля. Претендовать на поддержку могут режиссеры художественных и документальных картин, а также научно-популярных и анимационных проектов. Финансирование можно получить в течение пяти лет после получения высшего образования по специальности «Режиссура кино и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)» в государственном вузе.

Так, для полнометражных игровых дебютов максимальная сумма не может превышать 60 млн рублей, для короткометражных неигровых дебютных фильмов — не более 2,5 млн рублей, для короткометражных анимационных дебютных фильмов – не более 350 тысяч рублей за минуту. 

Сбор заявок на полное финансирование дебютных фильмов Минкультуры России планирует провести в мае 2022 года. 

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