Минкульт утвердил принципы господдержки кино в 2025 году

Ведомство также предлагает изменить шкалу экспертной оценки при решении о выделении госсредств

Министерство культуры утвердило основные принципы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект ведомственного приказа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Ожидается, что на полнометражный игровой фильм дебютанта из специализированного ВУЗа планируется выделять не более 60 млн рублей. Минкульт, в случае одобрения заявки, сможет полностью покрыть производство картины. Право на такую субсидию будут иметь дебютанты из профильных ВУЗов на протяжении пяти лет после выпуска.

На другие игровые фильмы дебютантов планируется направлять до 70% стоимости фильма, но с учетом, что субсидия не может превышать 50 млн рублей. На игровой фильм недебютанта может быть направлено до 100 млн рублей (также с 70% покрытием стоимости производства).

Отмечается, что исключением выступают фильмы для детей и юношества – на такой проект вне зависимости от опыта авторов может быть направлено вплоть до 100 млн рублей с полным покрытием производства.

На документальный фильм дебютанта Минкульт планирует выделять до 4 млн рублей, а на картины уже опытных авторов – до 15 млн рублей для полных метров и до 5 млн рублей для короткометражных. На анимационные картины расчет будет делаться исходя из их продолжительности в минутах.

Также ведомство предлагает изменить шкалу экспертной оценки при решении о выделении госсредств на национальное кино – в частности, предлагается изменить шкалу с десятибалльной на стобалльную. Экспертами могут выступать как сотрудники ведомства, так и деятели кино.

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