Минкультуры начнет прием заявок на полную финподдержку документального кино осенью 2022 года

Об этом сообщила глава департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко

Министерство культуры РФ планирует осенью объявить отбор заявок на поддержку документального кино по новым правилам, предполагающим полное финансирование проекта, сообщила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности полного государственного финансирования дебютных художественных и документальных отечественных фильмов. Ранее госфинансирование производства кино не могло превышать 70% от его сметной стоимости. Максимченко отметила, что в прошлом году министерство поддержало более 100 полнометражных и короткометражных проектов. Прежде всего, по словам главы департамента, ведомство поддерживает кино как искусство, то есть формат не телевизионных документальных фильмов, а именно документального кино.

На данный момент отбираются заявки от кинематографистов, которые претендуют на госфинансирование своих проектов по разным направлениям. Максимченко уточнила, что уже поступило более 400 заявок по неигровому кино.