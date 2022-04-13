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Минкультуры начнет прием заявок на полную финподдержку документального кино осенью 2022 года

Автор: БК

13 апреля 2022

Об этом сообщила глава департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко

Министерство культуры РФ планирует осенью объявить отбор заявок на поддержку документального кино по новым правилам, предполагающим полное финансирование проекта, сообщила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности полного государственного финансирования дебютных художественных и документальных отечественных фильмов. Ранее госфинансирование производства кино не могло превышать 70% от его сметной стоимости. Максимченко отметила, что в прошлом году министерство поддержало более 100 полнометражных и короткометражных проектов. Прежде всего, по словам главы департамента, ведомство поддерживает кино как искусство, то есть формат не телевизионных документальных фильмов, а именно документального кино.

На данный момент отбираются заявки от кинематографистов, которые претендуют на госфинансирование своих проектов по разным направлениям. Максимченко уточнила, что уже поступило более 400 заявок по неигровому кино.

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