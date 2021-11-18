Экспертный совет минкульта выбрал неигровые короткие метры, рекомендованные к получению поддержки
Всего отобрано 112 проектов
На втором этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидии в 2021 году для создания неигровых короткометражных фильмов (за исключением фильмов-дебютов), экспертный совет Министерства культуры РФ рассмотрел 368 проектов.
Совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить 112 фильмов и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году. В резервный список внесены 14 проектов.
Рекомендованы к получению субсидии:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
|
1
|
ООО «Аквариум»
|
«Приравнены к хлебу»
|
|
|
2
|
ООО «АЛЛЮР-ФИЛЬМ»
|
«Громкая песень тишины»
|
|
|
3
|
ООО «Б.У.Б.А. Арт»
|
«А где же я?»
|
|
|
4
|
ООО «Б.У.Б.А. Арт»
|
«Дебесы - моя малая родина»
|
|
|
5
|
ООО «ВИКМО-М»
|
«Где гуляет душа обнаженной...»
|
|
|
6
|
ООО «Вифсаида»
|
«Музыка из концлагеря»
|
|
|
7
|
ООО «Волшебная гора»
|
«Дойти до парка Маразан»
|
|
|
8
|
ООО «Волшебная гора»
|
«Памятник независимости»
|
|
|
9
|
ООО «Дальневосточная киностудия»
|
«Грани добра»
|
|
|
10
|
ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН»
|
«АЛЬБИДУМ. История утраченной киноленты»
|
|
|
11
|
ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН»
|
«Старый свет»
|
|
|
12
|
ООО «Дети декабря»
|
«Неограниченные возможности»
|
|
|
13
|
ООО «Джей Медиа»
|
«Амбиции побеждать»
|
|
|
14
|
ООО «ДжемСтудия»
|
«Почему утро - доброе»
|
|
|
15
|
ООО «ДжемСтудия»
|
«Формула счастья»
|
|
|
16
|
ООО «Енисейфильм»
|
«Созвездие»
|
|
|
17
|
ООО «Ералаш»
|
«Дядя Боря Ералаш»
|
|
|
18
|
ООО «ИРКУТСККИНО»
|
«Дипломатический корпус»
|
|
|
19
|
ООО «Кинематографист»
|
«Стрингер»
|
|
|
20
|
ООО «Киновидеостудия «Вятка»
|
«Охота за мгновением»
|
|
|
21
|
ООО «Киновидеостудия «Дорога времени»
|
«Присоединение к жизни»
|
|
|
22
|
ООО «Киновидеостудия «Дорога времени»
|
«Сказ про мужика, что свое государство создал»
|
|
|
23
|
ООО «Киновидеостудия «Свет»
|
«Созвездие Петра Чардынина»
|
|
|
24
|
ООО «Киновидеостудия
|
«Взрослые дети»
|
|
|
25
|
ООО «Киновидеостудия «Юность»
|
«Свои - чужие»
|
|
|
26
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
«Приключения реального самурая в мире катастроф»
|
|
|
27
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
«Я заплачу»
|
|
|
28
|
ООО «Кинокомпания
|
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»
|
|
|
29
|
ООО «Кинокомпания «Гейт»
|
«Уроки октября»
|
|
|
30
|
ООО «Кинокомпания «Игра»
|
«Новый храм»
|
|
|
31
|
ООО «Кинокомпания Кадет Синема»
|
«Великие кадеты русской культуры»
|
|
|
32
|
ООО «Кинокомпания «СНЕГА»
|
«Маэстро»
|
|
|
33
|
ООО «Кинокомпания «СНЕГА»
|
«Увертюра жизни»
|
|
|
34
|
ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»
|
«Возвращаю небу»
|
|
|
35
|
ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»
|
«Клетка»
|
|
|
36
|
ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»
|
«Не как все»
|
|
|
37
|
ООО «Кинокомпания Шемякина»
|
«Невозвращение ветра. Андрей Тарковский: 1980-1992»
|
|
|
38
|
ООО «Кинокомпания Шемякина»
|
«Чехословакия 1918/68. Сон о несправедливом возмездии»
|
|
|
39
|
ООО «Кинокомпания «Эдельвейс»
|
«Человек из Горной Санибы»
|
|
|
40
|
ООО «Кинокомпания Этнофонд»
|
«Дай мне руку»
|
|
|
41
|
ООО «Кинокомпания Этнофонд»
|
«Маяковский на Манхэттене»
|
|
|
42
|
ООО «КиноЛига»
|
«Позывной «Белая чайка»
|
|
|
43
|
ООО «КиноЛига»
|
«Солёное детство»
|
|
|
44
|
ООО «КиноЛига»
|
«Среди тверских пирамид»
|
|
|
45
|
ООО «Киномаг»
|
«Вирус. Бороться и победить»
|
|
|
46
|
ООО «Кинообъединение «Мастер»
|
«Ты только дыши!»
|
|
|
47
|
ООО «Кинопроект»
|
«Знаки беды»
|
|
|
48
|
ООО «Киностудия Азия-фильм»
|
«Вкус хлеба»
|
|
|
49
|
ООО «Киностудия Азия-фильм»
|
«Сибиряки 2021»
|
|
|
50
|
ООО «Киностудия Азия-фильм»
|
«Сто витков штопора»
|
|
|
51
|
ООО «Киностудия «АРС»
|
«Азбука вины»
|
|
|
52
|
ООО «Киностудия «Гранат»
|
«Деревянный Север»
|
|
|
53
|
ООО Киностудия «Кино-Сибирь»
|
«Капитан на берегу»
|
|
|
54
|
ООО Киностудия «Кино-Сибирь»
|
«Отец и сыновья»
|
|
|
55
|
ООО «Киностудия «КЛИО»
|
«ХАШ как зеркало войны»
|
|
|
56
|
ООО «Киностудия Крылья»
|
«Ловушка для разума»
|
|
|
57
|
ООО «Киностудия Крылья»
|
«Нота доверия»
|
|
|
58
|
ООО «Киностудия «Роза»
|
«Павел и Владлен Трошкины»
|
|
|
59
|
ООО «Киностудия «СОВА»
|
«Один день психолога»
|
|
|
60
|
ООО «Кинофест»
|
«Дети войны»
|
|
|
61
|
ООО «Кинохроника»
|
«Миша-ледокол»
|
|
|
62
|
ООО «Кинохроника»
|
«Молодой специалист»
|
|
|
63
|
ООО «Кинохроника»
|
«Пожалуйста, дышите!»
|
|
|
64
|
ООО «Классика-фильм»
|
«Хановы»
|
|
|
65
|
ООО «Лотос Вижн»
|
«Мы – артисты»
|
|
|
66
|
ООО «ЛЮМА МЕДИА»
|
«Мегаполисы мира: отражения советского авангарда»
|
|
|
67
|
ООО «Масс-фильм»
|
«Дети БАМа»
|
|
|
68
|
ООО «Мира»
|
«Встречное течение»
|
|
|
69
|
ООО «МИРАДОКС»
|
«Худрук»
|
|
|
70
|
ООО «МТ Кино»
|
«Наташино дело»
|
|
|
71
|
ООО «Нарт-Арт студия»
|
«Малая Родина»
|
|
|
72
|
АО «Парк Продакшн»
|
«В поисках корней»
|
|
|
73
|
ООО «Продюсерский центр ВКСР»
|
«Северный крест»
|
|
|
74
|
ООО «Продюсерский центр документального кино»
|
«Призрак идеального города»
|
|
|
75
|
ООО «Продюсерский центр документального кино»
|
«Дом у озера»
|
|
|
76
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М.Горького»
|
«Между нами»
|
|
|
77
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М.Горького»
|
«Не порть мне девочек»
|
|
|
78
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М.Горького»
|
«Тюремные жены»
|
|
|
79
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М.Горького»
|
«Усадьбы»
|
|
|
80
|
ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»
|
«Блокадный футбол»
|
|
|
81
|
ООО «Републик»
|
«Охотник за метеоритами»
|
|
|
82
|
ООО «Санрайз Пикчерс»
|
«Маша Стенина. Разведчица
|
|
|
83
|
АО «ТПО «СДФ»
|
«Блокада»
|
|
|
84
|
АО «ТПО «СДФ»
|
«Рейв внутри»
|
|
|
85
|
АО «ТПО «СДФ»
|
«Француз»
|
|
|
86
|
ООО «Сибирская кинолетопись»
|
«Старик, похожий на Верлена»
|
|
|
87
|
ООО «Синемалора»
|
«Молодая гвардия города Льгова»
|
|
|
88
|
ООО «Студия авторского кино»
|
«Первый над Арктикой»
|
|
|
89
|
ООО «Студия «АКВ»
|
«Миры Марины Азизян»
|
|
|
90
|
ООО «Студия «АКВ»
|
«Профессия: монтажер»
|
|
|
91
|
ООО «Студия «Апостроф»
|
«Профессия: родитель»
|
|
|
92
|
ООО «Студия А-фильм»
|
«Жизнь на час»
|
|
|
93
|
ООО «Студия «Берег»
|
«За амальгамой бытия. Николай Обухович»
|
|
|
94
|
ООО «Студия Васильевский остров»
|
«Ладога. Блокадная навигация»
|
|
|
95
|
ООО «Студия Золотая Лента»
|
«В чью семью заглянет солнце»
|
|
|
96
|
ООО «Студия «КиноКульт»
|
«Магомед Нурбагандов. Работайте, братья!»
|
|
|
97
|
ООО «Студия МАРАФОН-АРТ»
|
«Ловцы черных дыр»
|
|
|
98
|
ООО «Студия МАРАФОН-АРТ»
|
«Переломный – 1943 год»
|
|
|
99
|
ООО «Студия «ПАССАЖИР»
|
«Даша плюс Гараж»
|
|
|
100
|
ООО «Студия продюсерского Кино»
|
«Самая красивая деревня»
|
|
|
101
|
ООО «Студия Просвещение»
|
«Студия в квадрате обстрела»
|
|
|
102
|
ООО «Студия «Риск-фильм»
|
«Выбираю Россию»
|
|
|
103
|
ООО «Студия «Телемост»
|
«Лестница к звездам»
|
|
|
104
|
ООО «Студия «Уралфильм»
|
«Будьте готовы!»
|
|
|
105
|
ООО «Студия центр»
|
«Золото Крыма»
|
|
|
106
|
ООО «Студия центр»
|
«Песнь о Виктории»
|
|
|
107
|
ООО «Творческое объединение «ГЛОБУСФИЛЬМ»
|
«Казаки из Мариинки»
|
|
|
108
|
ООО «Телекомпания ВоенТВ»
|
«Дети, горы и молибден.
|
|
|
109
|
ООО «Телекомпания «ЛЕТОПИСЬ»
|
«Спасено Барановским!»
|
|
|
110
|
ООО «Точка зрения»
|
«Облака»
|
|
|
111
|
ООО «Точка зрения»
|
«От лекаря к врачу»
|
|
|
112
|
ООО «Этнографическое Бюро Студия»
|
«Русские корейцы»
|
Экспертный совет также рекомендует Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие неигровые короткометражные проекты и представившие их организации в резерв:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
|
1
|
ООО «12 Кадр»
|
«Лики древнего Новгорода»
|
|
|
2
|
ООО «БиСиБиДжи Продакшенс»
|
«Эта Оперетта. Летучая мышь» часть I
|
|
|
3
|
ООО «БиСиБиДжи Продакшенс»
|
«Эта Оперетта. Сильва» часть II
|
|
|
4
|
ООО «Группа Легенды Кино»
|
«Киноязык эпохи: Марлен Хуциев»
|
|
|
5
|
ООО «КИНОКОМПАНИЯ АЛЬЯНС»
|
«Пространство стиха:
|
|
|
6
|
ООО «Кинокомпания «Эдельвейс»
|
«Возвращение»
|
|
|
7
|
ООО «Кинокомпания Этнофонд»
|
«Любовь на миллион 2»
|
|
|
8
|
ООО «Киностудия «Гранат»
|
«Пленник музы и науки»
|
|
|
9
|
ООО «Скайлайн»
|
«Никулин. Правила жизни великого клоуна»
|
|
|
10
|
ООО «Студия «Риск-фильм»
|
«Классик»
|
|
|
11
|
ООО «Творческое объединение
|
«Перегон»
|
|
|
12
|
ООО «Студия «Телемост»
|
«Свой берег»
|
|
|
13
|
ООО «Центр культурных инициатив «Сретение»
|
«Отец Александр»
|
|
|
14
|
ООО «ЭОН ФИЛЬМ»
|
«Красный пепел осени»