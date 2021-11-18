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Экспертный совет минкульта выбрал неигровые короткие метры, рекомендованные к получению поддержки

Автор: Виолетта Палий

18 ноября 2021

Всего отобрано 112 проектов

На втором этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидии в 2021 году для создания неигровых короткометражных фильмов (за исключением фильмов-дебютов), экспертный совет Министерства культуры РФ рассмотрел 368 проектов.

Совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить 112 фильмов и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году. В резервный список внесены 14 проектов.

Рекомендованы к получению субсидии:

№ 

Организация-заявитель 

Название проекта

 

1

ООО «Аквариум»

«Приравнены к хлебу»

 

 

2

ООО «АЛЛЮР-ФИЛЬМ»

«Громкая песень тишины»

 

 

3

ООО «Б.У.Б.А. Арт»

«А где же я?»

 

 

4

ООО «Б.У.Б.А. Арт»

«Дебесы - моя малая родина»

 

 

5

ООО «ВИКМО-М»

«Где гуляет душа обнаженной...»

 

 

6

ООО «Вифсаида»

«Музыка из концлагеря»

 

 

7

ООО «Волшебная гора»

«Дойти до парка Маразан»

 

 

8

ООО «Волшебная гора»

«Памятник независимости»

 

 

9

ООО «Дальневосточная киностудия»

«Грани добра»

 

 

10

ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН»

«АЛЬБИДУМ. История утраченной киноленты»

 

 

11

ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН»

«Старый свет»

 

 

12

ООО «Дети декабря»

«Неограниченные возможности»

 

 

13

ООО «Джей Медиа»

«Амбиции побеждать»

 

 

14

ООО «ДжемСтудия»

«Почему утро - доброе»

 

 

15

ООО «ДжемСтудия»

«Формула счастья»

 

 

16

ООО «Енисейфильм»

«Созвездие»

 

 

17

ООО «Ералаш»

«Дядя Боря Ералаш»

 

 

18

ООО «ИРКУТСККИНО»

«Дипломатический корпус»

 

 

19

ООО «Кинематографист»

«Стрингер»

 

 

20

ООО «Киновидеостудия «Вятка»

«Охота за мгновением»

 

 

21

ООО «Киновидеостудия «Дорога времени»

«Присоединение к жизни»

 

 

22

ООО «Киновидеостудия «Дорога времени»

«Сказ про мужика, что свое государство создал»

 

 

23

ООО «Киновидеостудия «Свет»

«Созвездие Петра Чардынина»

 

 

24

ООО «Киновидеостудия 
«Цветной бульвар»

«Взрослые дети»

 

 

25

ООО «Киновидеостудия «Юность»

«Свои - чужие»

 

 

26

ООО «Кинокомпания 29 февраля»

«Приключения реального самурая в мире катастроф»

 

 

27

ООО «Кинокомпания 29 февраля»

«Я заплачу»

 

 

28

ООО «Кинокомпания 
«ВРЕМЯ КИНО»

«Повесть о Петре и Февронии Муромских»

 

 

29

ООО «Кинокомпания «Гейт»

«Уроки октября»

 

 

30

ООО «Кинокомпания «Игра»

«Новый храм»

 

 

31

ООО «Кинокомпания Кадет Синема»

«Великие кадеты русской культуры»

 

 

32

ООО «Кинокомпания «СНЕГА»

«Маэстро»

 

 

33

ООО «Кинокомпания «СНЕГА»

«Увертюра жизни»

 

 

34

ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»

«Возвращаю небу»

 

 

35

ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»

«Клетка»

 

 

36

ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»

«Не как все»

 

 

37

ООО «Кинокомпания Шемякина»

«Невозвращение ветра. Андрей Тарковский: 1980-1992»

 

 

38

ООО «Кинокомпания Шемякина»

«Чехословакия 1918/68. Сон о несправедливом возмездии»

 

 

39

ООО «Кинокомпания «Эдельвейс»

«Человек из Горной Санибы»

 

 

40

ООО «Кинокомпания Этнофонд»

«Дай мне руку»

 

 

41

ООО «Кинокомпания Этнофонд»

«Маяковский на Манхэттене»

 

 

42

ООО «КиноЛига»

«Позывной «Белая чайка»

 

 

43

ООО «КиноЛига»

«Солёное детство»

 

 

44

ООО «КиноЛига»

«Среди тверских пирамид»

 

 

45

ООО «Киномаг»

«Вирус. Бороться и победить»

 

 

46

ООО «Кинообъединение «Мастер»

«Ты только дыши!»

 

 

47

ООО «Кинопроект»

«Знаки беды»

 

 

48

ООО «Киностудия Азия-фильм»

«Вкус хлеба»

 

 

49

ООО «Киностудия Азия-фильм»

«Сибиряки 2021»

 

 

50

ООО «Киностудия Азия-фильм»

«Сто витков штопора»

 

 

51

ООО «Киностудия «АРС»

«Азбука вины»

 

 

52

ООО «Киностудия «Гранат»

«Деревянный Север»

 

 

53

ООО Киностудия «Кино-Сибирь»

«Капитан на берегу»

 

 

54

ООО Киностудия «Кино-Сибирь»

«Отец и сыновья»

 

 

55

ООО «Киностудия «КЛИО»

«ХАШ как зеркало войны»

 

 

56

ООО «Киностудия Крылья»

«Ловушка для разума»

 

 

57

ООО «Киностудия Крылья»

«Нота доверия»

 

 

58

ООО «Киностудия «Роза»

«Павел и Владлен Трошкины»

 

 

59

ООО «Киностудия «СОВА»

«Один день психолога»

 

 

60

ООО «Кинофест»

«Дети войны»

 

 

61

ООО «Кинохроника»

«Миша-ледокол»

 

 

62

ООО «Кинохроника»

«Молодой специалист»

 

 

63

ООО «Кинохроника»

«Пожалуйста, дышите!»

 

 

64

ООО «Классика-фильм»

«Хановы»

 

 

65

ООО «Лотос Вижн»

«Мы – артисты»

 

 

66

ООО «ЛЮМА МЕДИА»

«Мегаполисы мира: отражения советского авангарда»

 

 

67

ООО «Масс-фильм»

«Дети БАМа»

 

 

68

ООО «Мира»

«Встречное течение»

 

 

69

ООО «МИРАДОКС»

«Худрук»

 

 

70

ООО «МТ Кино»

«Наташино дело»

 

 

71

ООО «Нарт-Арт студия»

«Малая Родина»

 

 

72

АО «Парк Продакшн»

«В поисках корней»

 

 

73

ООО «Продюсерский центр ВКСР»

«Северный крест»

 

 

74

ООО «Продюсерский центр документального кино»

«Призрак идеального города»

 

 

75

ООО «Продюсерский центр документального кино»

«Дом у озера»

 

 

76

ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М.Горького»

«Между нами»

 

 

77

ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М.Горького»

«Не порть мне девочек»

 

 

78

ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М.Горького»

«Тюремные жены»

 

 

79

ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М.Горького»

«Усадьбы»

 

 

80

ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»

«Блокадный футбол»

 

 

81

ООО «Републик»

«Охотник за метеоритами»

 

 

82

ООО «Санрайз Пикчерс»

«Маша Стенина. Разведчица 
из Артека»

 

 

83

АО «ТПО «СДФ»

«Блокада»

 

 

84

АО «ТПО «СДФ»

«Рейв внутри»

 

 

85

АО «ТПО «СДФ»

«Француз»

 

 

86

ООО «Сибирская кинолетопись»

«Старик, похожий на Верлена»

 

 

87

ООО «Синемалора»

«Молодая гвардия города Льгова»

 

 

88

ООО «Студия авторского кино»

«Первый над Арктикой»

 

 

89

ООО «Студия «АКВ»

«Миры Марины Азизян»

 

 

90

ООО «Студия «АКВ»

«Профессия: монтажер»

 

 

91

ООО «Студия «Апостроф»

«Профессия: родитель»

 

 

92

ООО «Студия А-фильм»

«Жизнь на час»

 

 

93

ООО «Студия «Берег»

«За амальгамой бытия. Николай Обухович»

 

 

94

ООО «Студия Васильевский остров»

«Ладога. Блокадная навигация»

 

 

95

ООО «Студия Золотая Лента»

«В чью семью заглянет солнце»

 

 

96

ООО «Студия «КиноКульт»

«Магомед Нурбагандов. Работайте, братья!»

 

 

97

ООО «Студия МАРАФОН-АРТ»

«Ловцы черных дыр»

 

 

98

ООО «Студия МАРАФОН-АРТ»

«Переломный – 1943 год»

 

 

99

ООО «Студия «ПАССАЖИР»

«Даша плюс Гараж»

 

 

100

ООО «Студия продюсерского Кино»

«Самая красивая деревня»

 

 

101

ООО «Студия Просвещение»

«Студия в квадрате обстрела»

 

 

102

ООО «Студия «Риск-фильм»

«Выбираю Россию»

 

 

103

ООО «Студия «Телемост»

«Лестница к звездам»

 

 

104

ООО «Студия «Уралфильм»

«Будьте готовы!»

 

 

105

ООО «Студия центр»

«Золото Крыма»

 

 

106

ООО «Студия центр»

«Песнь о Виктории»

 

 

107

ООО «Творческое объединение «ГЛОБУСФИЛЬМ»

«Казаки из Мариинки»

 

 

108

ООО «Телекомпания ВоенТВ»

«Дети, горы и молибден. 
Чудо в Приэльбрусье»

 

 

109

ООО «Телекомпания «ЛЕТОПИСЬ»

«Спасено Барановским!»

 

 

110

ООО «Точка зрения»

«Облака»

 

 

111

ООО «Точка зрения»

«От лекаря к врачу»

 

 

112

ООО «Этнографическое Бюро Студия»

«Русские корейцы»

 

 

Экспертный совет также рекомендует Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие неигровые короткометражные проекты и представившие их организации в резерв:

№ 

Организация-заявитель 

Название проекта

 

1

ООО «12 Кадр»

«Лики древнего Новгорода»

 

 

2

ООО «БиСиБиДжи Продакшенс»

«Эта Оперетта. Летучая мышь» часть I

 

 

3

ООО «БиСиБиДжи Продакшенс»

«Эта Оперетта. Сильва» часть II

 

 

4

ООО «Группа Легенды Кино»

«Киноязык эпохи: Марлен Хуциев»

 

 

5

ООО «КИНОКОМПАНИЯ АЛЬЯНС»

«Пространство стиха: 
война и мир»

 

 

6

ООО «Кинокомпания «Эдельвейс»

«Возвращение»

 

 

7

ООО «Кинокомпания Этнофонд»

«Любовь на миллион 2»

 

 

8

ООО «Киностудия «Гранат»

«Пленник музы и науки»

 

 

9

ООО «Скайлайн»

«Никулин. Правила жизни великого клоуна»

 

 

10

ООО «Студия «Риск-фильм»

«Классик»

 

 

11

ООО «Творческое объединение 
«Свое слово»

«Перегон»

 

 

12

ООО «Студия «Телемост»

«Свой берег»

 

 

13

ООО «Центр культурных инициатив «Сретение»

«Отец Александр»

 

 

14

ООО «ЭОН ФИЛЬМ»

«Красный пепел осени»
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