Экспертный совет Минкульта отобрал фильмы, рекомендованные к получению поддержки

В список включены 25 детских, экспериментальных, социально значимых и копродукционных проектов

На третьем этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидии в 2021 году для создания детских, авторских экспериментальных и социально значимых, а также копродукционных фильмов с миноритарным российским участием, экспертный совет Министерства культуры РФ рассмотрел 90 проектов.

В итоге экспертный совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить 25 игровых фильмов и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году. В резервный список внесены 14 фильмов.



Рекомендованы к получению субсидии:

1 ООО «АДРЕС ФИЛЬМ» — САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ (режиссер С.Осипьян, продюсер В.Кречетова) 2 ООО «Алюжн Медиа» — ВЕТЕР (режиссер С.Члиянц, продюсеры С.Члиянц, С.Мусаева) 3 ООО «ВБД Груп» — ДЫХАНИЕ (режиссер Р.Каримов, продюсер Э.Илоян) 4 ООО «Вега Фильм» —КЛИКУШЕСТВО (режиссер И.Твердовский, продюсер Е.Михайлова) 5 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» — БЛОНДИНКА (режиссер П.Мирзоев, продюсер Ю.Мишкинене) 6 ООО «Друг Друга» — ХОЛИДЕЙЗ (режиссер Б.Акопов, продюсер С.Корнихин) 7 ООО «Кинокомпания 29 февраля» — ЕНОТОВЫЙ ГОРОД (режиссер А.Федорченко, продюсер Д.Воробьев) 8 ООО «Кинокомпания «СТВ» — ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ (режиссер Н.Мещанинова, продюсер С.Сельянов) 9 ООО «Киностудия Соль» — СТЕПНЫЕ БОГИ (режиссер О.Асадулин, продюсер Д.Ковалевский) 10 ООО «ЛЕМОН ФИЛМЗ СТУДИО» — ЛЕВАН И ГИВИ (режиссер Б.Бакурадзе, продюсер Б.Бакурадзе) 11 ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» — МАЛЬВИНА (режиссер Е.Сангаджиев, продюсер Р.Дишдишян, В.Хачатрян) 12 ООО «МЕТРАФИЛЬМС» — АПАТИЯ (режиссер А.Авранас, продюсер А.Васильев) 13 ООО «Одиннадцать» — МЕНАДЫ (режиссер А.Зельдович, продюсер А.Качко) 14 ООО «Продюсерская компания «Русь» — ЧЕМПИОН (режиссер А.Данилов, продюсер И.Соина) 15 ООО «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького» — ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (режиссер Э.Суни, продюсер Н.Харыбина) 16 ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» — ЛЕТОМ ТЕПЛЫЙ АСФАЛЬТ (режиссер И.Басенко, продюсер Ф.Щербаков) 18 ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» — БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ (режиссер Н.Хомерики, продюсеры В.Ряшин, Н.Рехтер) 19 ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ» — ЖАННА (режиссер К.Просянников, продюсер А.Новин) 20 ООО «Силви» — ЯША И ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ (режиссер Э.Багдасарян, продюсер К.Малерян) 17 ООО «Трумен Пикчерз» — ЧУВСТВА АННЫ (режиссер А.Меликян, продюсеры Н.Крапивина, А.Меликян) 21 ООО «Форест-Фильм» — ФРАУ (режиссер Л.Мульменко, продюсер Н.Дрозд) 22 ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» — РЫЖИЙ (режиссер С.Серзин, продюсер И.Стюарт, П.Буря, М.Османов)

Рекомендованы к получению субсидии как проекты, получающие субсидию для завершения производства, следующие проекты игровых фильмов и представившие их организации:

1 ООО «Водород 2011» — НИКА (режиссеры А.Андрющенко, В.Кузьмина, продюсеры М.Врубель, А.Андрющенко, Ф.Бондарчук, Д.Баглай) 2 ООО «Старт Студио» — МНОГОЭТАЖКА (режиссер А.Маслов, продюсер Д.Жалинский) 3 ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» — ПЛОТНИК (режиссер А.Смирнова, продюсер И.Стюарт, П.Буря, М.Османов)

Экспертный совет также рекомендует Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты игровых дебютных фильмов и представившие их организации в резерв: