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Экспертный совет Минкульта отобрал фильмы, рекомендованные к получению поддержки

Автор: Виолетта Палий

12 октября 2021

В список включены 25 детских, экспериментальных, социально значимых и копродукционных проектов

На третьем этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидии в 2021 году для создания детских, авторских экспериментальных и социально значимых, а также копродукционных фильмов с миноритарным российским участием, экспертный совет Министерства культуры РФ рассмотрел 90 проектов. 

В итоге экспертный совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить 25 игровых фильмов и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году. В резервный список внесены 14 фильмов.
 

Рекомендованы к получению субсидии:

1

ООО «АДРЕС ФИЛЬМ» — САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ (режиссер С.Осипьян, продюсер В.Кречетова)

2

ООО «Алюжн Медиа» — ВЕТЕР (режиссер С.Члиянц, продюсеры С.Члиянц, С.Мусаева)

3

ООО «ВБД Груп» — ДЫХАНИЕ (режиссер Р.Каримов, продюсер Э.Илоян)

4

ООО «Вега Фильм» —КЛИКУШЕСТВО (режиссер И.Твердовский, продюсер Е.Михайлова)

5

ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» — БЛОНДИНКА (режиссер П.Мирзоев, продюсер Ю.Мишкинене)

6

ООО «Друг Друга» — ХОЛИДЕЙЗ (режиссер Б.Акопов, продюсер С.Корнихин)

7

ООО «Кинокомпания 29 февраля» — ЕНОТОВЫЙ ГОРОД (режиссер А.Федорченко, продюсер Д.Воробьев)

8

ООО «Кинокомпания «СТВ» — ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ (режиссер Н.Мещанинова, продюсер С.Сельянов)

9

ООО «Киностудия Соль» — СТЕПНЫЕ БОГИ (режиссер О.Асадулин, продюсер Д.Ковалевский)

10

ООО «ЛЕМОН ФИЛМЗ СТУДИО» — ЛЕВАН И ГИВИ (режиссер Б.Бакурадзе, продюсер Б.Бакурадзе)

11

ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» — МАЛЬВИНА (режиссер Е.Сангаджиев, продюсер Р.Дишдишян, В.Хачатрян)

12

ООО «МЕТРАФИЛЬМС» — АПАТИЯ (режиссер А.Авранас, продюсер А.Васильев)

13

ООО «Одиннадцать» — МЕНАДЫ (режиссер А.Зельдович, продюсер А.Качко)

14

ООО «Продюсерская компания «Русь» — ЧЕМПИОН (режиссер А.Данилов, продюсер И.Соина)

15

ООО «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького» — ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (режиссер Э.Суни, продюсер Н.Харыбина)

16

ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» — ЛЕТОМ ТЕПЛЫЙ АСФАЛЬТ (режиссер И.Басенко, продюсер Ф.Щербаков)

18

ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» — БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ (режиссер Н.Хомерики, продюсеры В.Ряшин, Н.Рехтер)

19

ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ» — ЖАННА (режиссер К.Просянников, продюсер А.Новин)

20

ООО «Силви» — ЯША И ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ (режиссер Э.Багдасарян, продюсер К.Малерян)

17

ООО «Трумен Пикчерз» — ЧУВСТВА АННЫ (режиссер А.Меликян, продюсеры Н.Крапивина, А.Меликян)

21

ООО «Форест-Фильм» — ФРАУ (режиссер Л.Мульменко, продюсер Н.Дрозд)

22

ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» — РЫЖИЙ (режиссер С.Серзин, продюсер И.Стюарт, П.Буря, М.Османов)

 

Рекомендованы к получению субсидии как проекты, получающие субсидию для завершения производства, следующие проекты игровых фильмов и представившие их организации:

1

ООО «Водород 2011» — НИКА (режиссеры А.Андрющенко, В.Кузьмина, продюсеры М.Врубель, А.Андрющенко, Ф.Бондарчук, Д.Баглай)

2

ООО «Старт Студио» — МНОГОЭТАЖКА (режиссер А.Маслов, продюсер Д.Жалинский)

3

ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» — ПЛОТНИК (режиссер А.Смирнова, продюсер И.Стюарт, П.Буря, М.Османов)

 

Экспертный совет также рекомендует Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты игровых дебютных фильмов и представившие их организации в резерв:

1

ООО «Артлайт» — ВОЗВРАЩЕНИЕ РОБИНЗОНА (режиссер Г.Константинопольский, продюсер А.Новиков)

2

ООО «ВИШ МЕДИА» — СВЕТ (режиссер А.Коломеец, продюсер А.Шалашина)

3

ООО «Дока» — ВЕРБЛЮЖЬЯ ДУГА (режиссер В.Суслин, продюсер Л.Олейник)

4

ООО «Зебра» — МУХАДРАКОН (режиссер Т.Колганова, продюсер Ю.Соболевская)

5

ООО «Искусство для людей» — УЗНИК СОВЕСТИ (режиссер Н.Владимиров, продюсер Н.Владимиров)

6

ООО «КиноЛига» — НЕСКОЛЬКО НАСТОЯЩИХ ДНЕЙ (режиссер Г.Шенгелия, продюсер Г.Шенгелия, М.Шашков)

7

ООО «Мего Дистрибьюшн» — ДИКИЕ (режиссер В.Котт, продюсер В.Котт)

8

ЗАО «Мотор фильм студия» — ПОМИЛОВАНИЕ (режиссер А.Аскаров, продюсер М.Курбатов)

9

ООО «Пик Медиа» — ХОЧУ ЗАМУЖ (режиссер С.Карпунина, продюсер А.Кремер)

10

ООО «Покровка фильм» — ХАИМ И ГРЕТА (режиссер С.Ливнев, продюсер С.Ливнев)

11

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» — СЕЛФИ ДЛЯ ПРИЗРАКА (режиссер А.Цой, продюсер Ф.Попов)

12

ООО «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького» — ДЕТЕКТОР (режиссер К.Данилов, продюсер Н.Харыбина)

13

ООО «Русское возрождение» — ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (режиссер С.Проскурина, продюсер Д.Давиденко)

14

АО «Свердловская киностудия» — СЛОМЯ ГОЛОВУ (режиссер А.Аксененко, продюсер О.Ерофеева)
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