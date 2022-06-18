Минкультуры объявило даты проведения питчингов
Автор: БК
18 июня 2022
Первая защита проектов из серии состоится 21 июня
Министерство культуры России объявило ориентировочный график проведения очного отбора фильмов для финансирования их производства.
Серия питчингов откроется с очной защиты научно-популярных фильмов, которая состоится 21 июня. Питчинги игровых, неигровых и анимационных дебютных фильмов пройдут с 12 по 14 июля. Питчинг детских проектов запланирован на 5-6 июля, авторских – на 20-21 июля, картин социально значимой тематики – на 29 июля.
Также дебютные проекты, допущенные до очной защиты, могут участвовать в образовательном интенсиве «Искусство питчинга» с 27 по 29 июня.
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