top banner

Минкультуры объявило даты проведения питчингов

Автор: БК

18 июня 2022

Первая защита проектов из серии состоится 21 июня

Министерство культуры России объявило ориентировочный график проведения очного отбора фильмов для финансирования их производства.

Серия питчингов откроется с очной защиты научно-популярных фильмов, которая состоится 21 июня. Питчинги игровых, неигровых и анимационных дебютных фильмов пройдут с 12 по 14 июля. Питчинг детских проектов запланирован на 5-6 июля, авторских – на 20-21 июля, картин социально значимой тематики – на 29 июля.

Также дебютные проекты, допущенные до очной защиты, могут участвовать в образовательном интенсиве «Искусство питчинга» с 27 по 29 июня.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 6 по 12 июня
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Одна» опередила всех
Подробнее
Предварительная касса расширенного уикенда: «Одна» одержала уверенную победу
Подробнее
Число зрителей в кинотеатрах, находящихся в торговых центрах Crocus Group, упало на 70%
Подробнее
«Роскино» запускает серию образовательных программ Roskino Academy
Подробнее
Около трети российских кинотеатров показывают «Бэтмена»
Подробнее
Эксперты обсудили в ходе ПМЭФ перспективы рынка онлайн-кинотеатров в условиях новой реальности
Подробнее
«Газпром-Медиа» и правительство Ирана договорились о совместном кинопроизводстве
Подробнее
Следующий Key Buyers Event планируют провести в офлайн-формате в Дубае
Подробнее
Beat Film Festival объявил национальную программу смотра
Подробнее
«Союзмультфильм» не успел заключить сделку со «Сбером» по продаже акций студии
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 июня 2022 года
Подробнее
Наемник меж двух холмов: БК подводит итоги российского онлайн-проката в мае 2022 года
Подробнее
Платформа «Смотрим» представила серию летних новинок
Подробнее
В Москве прошла премьера спортивной драмы «Бультерьер»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Одна» продолжает лидировать
Подробнее
Образовательный интенсив «Искусство питчинга» пройдет в конце июня
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Главная роль»
Подробнее
Международная касса: «Мир Юрского периода: Господство» расположился на первой позиции
Подробнее