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Минкультуры начало прием заявок на включение международных смотров в перечень 2023 года

Автор: БК

10 ноября 2022

Подать документы можно до 1 декабря

10 ноября начался прием заявок от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на включение Международных кинофестивалей, проводимых в России, в перечень на 2023 год. Подать документы можно до 1 декабря 17:00 мск.  

Министерство рассмотрит заявку в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. Перечень утвержденных международных фестивалей будет сформирован до 25 декабря 2022 года. 

Согласно федеральному законодательству, показ фильмов на международном фестивале из перечня, может проводиться без прокатных удостоверений.

Инструкция и правила подачи заявки доступны по ссылке.

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