Минкультуры может начать расследовать случаи демонстрации фильмов без прокатного удостоверения

Cрок давности административной ответственности также может быть увеличен до одного года

Министерство культуры планирует взяться за нелегальные показы картин в кинотеатрах – по сообщению агентства «Интерфакс», ведомство может наделить своих сотрудников полномочиями проводить административное расследование в отношении лиц, осуществляющих показ или прокат фильмов без прокатных удостоверений.

Помимо этого отмечается, что срок давности административной ответственности за демонстрацию картин без «прокатки» предлагается увеличить до одного года.

На данный момент у Минкультуры отсутствует возможность проведения расследования – в случае поступления жалобы территориальные органы ведомства проводят работу по составлению протоколов об административном правонарушении и направляют материалы в суд.

«Как показывает практика (...), сотрудникам Минкультуры России зачастую недостаточно поступивших сведений и времени (двое суток с момента выявления правонарушения) для выяснения обстоятельств дела, что не позволяет сформировать качественную доказательную базу», – подчеркивается в пояснительной записке законопроекта.

Кроме того, там также отмечается, что не всегда есть возможность выяснить, кто именно является демонстратором, потому что «различные юридические лица арендуют у кинотеатров кинозалы и осуществляют показы с нарушением требований законодательства».

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