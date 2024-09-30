Минкультуры рассказало о новых условиях на получение субсидий для организаций кинематографии

В частности, все заявки будут рассматриваться и оцениваться комиссией из работников ведомства

Министерство культуры РФ меняет правила получения субсидий для организаций кинематографии.

На пресс-конференции в Минкультуры РФ директор департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко в первую очередь напомнил о ранее опубликованных приоритетных темах для проектов и отметил, что особое внимание будет уделяться картинам, направленным на воспитание патриотизма среди граждан РФ.

Одним из главных нововведений для отбора станет новообразованная комиссия по рассмотрению и оценке заявок, которая формируется из работников Министерства. Отмечается, что эксперты будут самостоятельно оценивать заявки по стобальной шкале, исходя из качественного критерия самой заявки.

Помимо этого, все заявки (в том числе и дебютные) должны содержать гарантийное письмо о дальнейшей реализации проектов, путем размещения на стриминговых видеосервисах, участия в кинофестивалях и демонстрации фильма в кинотеатрах.

Давыденко подчеркнул, что таким образом ведомство планирует проконтролировать, чтобы все профинансированные Минкультуры картины добрались до зрителя. Это касается как игровых и неигровых проектов, так и авторских анимационных фильмов и анимационных сериалов.

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