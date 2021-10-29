Экспертный совет Минкульта отобрал короткометражную анимацию, рекомендованную к получению поддержки
В список включен 61 проект
На втором этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидии в 2021 году для создания анимационных короткометражных фильмов (за исключением дебютов), экспертный совет Министерства культуры РФ рассмотрел 109 проектов.
В итоге совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить 61 мультфильм и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году. В резервный список внесено 2 проекта
Рекомендованы к получению субсидии:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «АБСОЛЮТ ФИЛЬМ»
|
«Песнь о собаке»
|
2
|
ООО «Анимационная студия Пилот Александра Татарского»
|
«Тритатушки, тритата»
|
3
|
ООО «Анимационная студия Пилот Александра Татарского»
|
«Потягушеньки»
|
4
|
ООО Анимационная студия «Фродо»
|
«Ссылка»
|
5
|
АО «Аэроплан»
|
«IQ Дино»
|
6
|
ООО «Базелевс»
|
«Дневник Андрюши»
|
7
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|
«Руслан и Людмила»
|
8
|
ООО «Кинокомпания
|
«Реально гадкий утенок»
|
9
|
ООО «Кинокомпания
|
«Слон и тетя»
|
10
|
ООО «Кинокомпания «СНЕГА»
|
«В погоне за брызгами»
|
11
|
ООО «Кинокомпания «СНЕГА»
|
«Танец жизни»
|
12
|
ООО «Киностудия Мавр»
|
«Сказка про дружбу»
|
13
|
ООО «Кинофест»
|
«Мамай»
|
14
|
ООО «Мормотик»
|
«Под подушкой»
|
15
|
ООО «Продюсерский центр
|
«Не включайте свет»
|
16
|
ООО «Продюсерский центр «Рики»
|
«Хэштеги»
|
17
|
ООО «Продюсерский центр «Рики»
|
«Серые будни магов»
|
18
|
ООО «Прорайт»
|
«Пират и виолончель»
|
19
|
ООО «Прорайт»
|
«Поэт»
|
20
|
ООО «Светлые истории»
|
«Мой Пушкин»
|
21
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Радуга»
|
22
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Я рисую карантин»
|
23
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Веселая карусель №53»
|
24
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Под замком»
|
25
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Лисапет»
|
26
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Может быть, да, а может
|
27
|
ООО «Студия «А-фильм»
|
«Врун, лентяй и забияка»
|
28
|
ООО «Студия «А-фильм»
|
«Вслед за мечтой»
|
29
|
ООО «Студия «А-фильм»
|
«Яг-Морт»
|
30
|
ООО «Студия «Мастер-Фильм»
|
«Большая любовь»
|
31
|
ООО «Студия «Мастер-Фильм»
|
«Станция Пупсянция – выход
|
32
|
ООО «Студия М.И.Р.»
|
«Танго Тонино»
|
33
|
ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»
|
«Мать корабля»
|
34
|
ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»
|
«По ту сторону»
|
35
|
ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»
|
«Спать хочется»
|
36
|
ООО «Студия Продюсерского кино»
|
«Желтая кофта»
|
37
|
ООО «Студия Продюсерского кино»
|
«Лунная сказка»
|
38
|
ООО «Студия «Пчела»
|
«Темная сторона Луны»
|
39
|
ООО «Студия «Пчела»
|
«Магазин мужчин»
|
40
|
ООО «Студия «Пчела»
|
«Сказание о Льоке»
|
41
|
ООО «Студия «Пчела»
|
«Подсолнух»
|
42
|
ООО «Студия «Пчела»
|
«Папа-тучка, мама-солнце»
|
43
|
ООО «Студия «Урал-Синема»
|
«Как коза избушку построила»
|
44
|
ООО «Студия «Урал-Синема»
|
«Первая космическая»
|
45
|
ООО Студия «Шар»
|
«Ода парфюму»
|
46
|
ООО Студия «Шар»
|
«Словно скачущее бревно»
|
47
|
ООО Студия «Шар»
|
«Человек без дня рождения»
|
48
|
ООО Студия «Шар»
|
«Забытые снимки»
|
49
|
ООО Студия «Шар»
|
«Мартины коленки»
|
50
|
ООО Студия «Шар»
|
«Мосты. Продолжение»
|
51
|
ООО Студия «Шар»
|
«Конец»
|
52
|
ООО «Шаровая молния»
|
«Субмарина»
|
53
|
ООО «Шаровая молния»
|
«Из жизни ангелов»
|
54
|
ООО «Шаровая молния»
|
«А потом я встретил вашу маму»
|
55
|
ООО «Шаровая молния»
|
«Стена»
|
56
|
ООО «Шаровая молния»
|
«Моя маленькая жизнь на острове»
|
57
|
ООО «Эксайт-фильм»
|
«Сказки без подсказки»
|
58
|
ООО «Юпитер-XXI»
|
«Чаю»
|
59
|
ООО «Юпитер-XXI»
|
«Необыкновенная история одного льва»
|
60
|
ООО «Юпитер-XXI»
|
«Город золотой»
|
61
|
ООО «Юпитер-XXI»
|
«Улица нечетных голов»
Экспертный совет также рекомендует Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие анимаиционные короткометражные проекты и представившие их организации в резерв:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Кинокомпания «Мастер-Фильм»
|
«Почтальон как всегда вовремя»
|
2
|
ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург»
|
«Робин зона 2»