Экспертный совет Минкульта отобрал короткометражную анимацию, рекомендованную к получению поддержки

В список включен 61 проект

На втором этапе отбора кинокомпаний, претендующих на получение субсидии в 2021 году для создания анимационных короткометражных фильмов (за исключением дебютов), экспертный совет Министерства культуры РФ рассмотрел 109 проектов.

В итоге совет рекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития включить 61 мультфильм и представившие их компании в перечень получателей субсидий в 2021 году. В резервный список внесено 2 проекта

Рекомендованы к получению субсидии:

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «АБСОЛЮТ ФИЛЬМ» «Песнь о собаке» 2 ООО «Анимационная студия Пилот Александра Татарского» «Тритатушки, тритата» 3 ООО «Анимационная студия Пилот Александра Татарского» «Потягушеньки» 4 ООО Анимационная студия «Фродо» «Ссылка» 5 АО «Аэроплан» «IQ Дино» 6 ООО «Базелевс» «Дневник Андрюши» 7 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» «Руслан и Людмила» 8 ООО «Кинокомпания

«Мастер-Фильм» «Реально гадкий утенок» 9 ООО «Кинокомпания

«Мастер-Фильм» «Слон и тетя» 10 ООО «Кинокомпания «СНЕГА» «В погоне за брызгами» 11 ООО «Кинокомпания «СНЕГА» «Танец жизни» 12 ООО «Киностудия Мавр» «Сказка про дружбу» 13 ООО «Кинофест» «Мамай» 14 ООО «Мормотик» «Под подушкой» 15 ООО «Продюсерский центр

«ВГИК-Дебют» «Не включайте свет» 16 ООО «Продюсерский центр «Рики» «Хэштеги» 17 ООО «Продюсерский центр «Рики» «Серые будни магов» 18 ООО «Прорайт» «Пират и виолончель» 19 ООО «Прорайт» «Поэт» 20 ООО «Светлые истории» «Мой Пушкин» 21 ООО «Союзмультфильм» «Радуга» 22 ООО «Союзмультфильм» «Я рисую карантин» 23 ООО «Союзмультфильм» «Веселая карусель №53» 24 ООО «Союзмультфильм» «Под замком» 25 ООО «Союзмультфильм» «Лисапет» 26 ООО «Союзмультфильм» «Может быть, да, а может

быть, нет» 27 ООО «Студия «А-фильм» «Врун, лентяй и забияка» 28 ООО «Студия «А-фильм» «Вслед за мечтой» 29 ООО «Студия «А-фильм» «Яг-Морт» 30 ООО «Студия «Мастер-Фильм» «Большая любовь» 31 ООО «Студия «Мастер-Фильм» «Станция Пупсянция – выход

на нужную сторону» 32 ООО «Студия М.И.Р.» «Танго Тонино» 33 ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ» «Мать корабля» 34 ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ» «По ту сторону» 35 ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ» «Спать хочется» 36 ООО «Студия Продюсерского кино» «Желтая кофта» 37 ООО «Студия Продюсерского кино» «Лунная сказка» 38 ООО «Студия «Пчела» «Темная сторона Луны» 39 ООО «Студия «Пчела» «Магазин мужчин» 40 ООО «Студия «Пчела» «Сказание о Льоке» 41 ООО «Студия «Пчела» «Подсолнух» 42 ООО «Студия «Пчела» «Папа-тучка, мама-солнце» 43 ООО «Студия «Урал-Синема» «Как коза избушку построила» 44 ООО «Студия «Урал-Синема» «Первая космическая» 45 ООО Студия «Шар» «Ода парфюму» 46 ООО Студия «Шар» «Словно скачущее бревно» 47 ООО Студия «Шар» «Человек без дня рождения» 48 ООО Студия «Шар» «Забытые снимки» 49 ООО Студия «Шар» «Мартины коленки» 50 ООО Студия «Шар» «Мосты. Продолжение» 51 ООО Студия «Шар» «Конец» 52 ООО «Шаровая молния» «Субмарина» 53 ООО «Шаровая молния» «Из жизни ангелов» 54 ООО «Шаровая молния» «А потом я встретил вашу маму» 55 ООО «Шаровая молния» «Стена» 56 ООО «Шаровая молния» «Моя маленькая жизнь на острове» 57 ООО «Эксайт-фильм» «Сказки без подсказки» 58 ООО «Юпитер-XXI» «Чаю» 59 ООО «Юпитер-XXI» «Необыкновенная история одного льва» 60 ООО «Юпитер-XXI» «Город золотой» 61 ООО «Юпитер-XXI» «Улица нечетных голов»

Экспертный совет также рекомендует Департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие анимаиционные короткометражные проекты и представившие их организации в резерв: