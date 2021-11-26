В Минкультуры прошло обсуждение развития веб-сериальной индустрии и короткого метра

В разговоре участвовали Ольга Любимова и Антон Калинкин

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и режиссер, продюсер, учредитель Ассоциации производителей web-сериалов Антон Калинкин обсудили в Минкультуры России развитие веб-сериальной индустрии, поддержку короткометражного кино, а также проведение в 2022 году 5-го Фестиваля веб-сериалов Realist web fest и 10-го фестиваля короткометражного кино «Короче».

«За четыре года продвигаемый нами формат веб-сериалов стал неотъемлемой частью российской киноиндустрии. Все лидирующие онлайн-платформы на сегодняшний день имеют в своем каталоге оригинальные веб-сериалы. В среднем в производстве у каждого онлайн-кинотеатра 3-5 веб-сериалов и в разработке 6-10. Потому что они стали понимать, что это продукт "удержания" зрителя между большими премьерами», — отметил Антон Калинкин в ответ на вопрос министра о популярности формата у крупнейших онлайн-платформ.

Антон Калинкин сообщил, что в следующем году пройдет уже 5-й фестиваль веб-сериалов Realist web fest, который в 2018 году вошел в топ мировых фестивалей. Это позволяет на партнерской основе обмениваться контентом с крупнейшими фестивалями веб-сериалов, а также продвигать российский веб-контент на зарубежные рынки. По его словам, за последние два года веб-сериалы получили награды на более чем восьми крупнейших международных кинофестивалях. К веб-сериальной индустрии обращается все больше лидеров и в процессе ее развития и формирования участвует более 2 тыс. малых креативных групп. Тем самым формат веб-сериалов превращается в образовательную площадку для тех, кто своим следующим шагом в работе рассматривает короткий метр.

«Как правило, короткометражками занимаются люди, для которых это первая попытка сделать кино. Однако мы хотим, чтобы именно веб-сериалы стали первой ступенькой входа в индустрию для начинающих режиссеров. Это возможность за небольшие деньги собрать команду единомышленников, создать контент, посмотреть на реакцию аудитории. И уже после того, как будет соответствующий опыт, приступить к работе над коротким метром», — добавил он.

Как отметила Ольга Любимова, долгое время формат веб-сериалов был мало изучен и оттого менее популярен, чем игровое и документальное кино: «В настоящий момент становится понятно, зачем нам нужно развивать индустрию веб-сериалов и, как следствие, короткометражное кино. По сути, это становится «окном», подходящей формой для входа в отрасль начинающих режиссеров и тех, кто не имеет достаточно финансовых средств для того, чтобы позволить себе полный метр и заявить о себе», — поделилась глава ведомства.

Антон Калинкин сообщил о планах сделать фестиваль короткометражного кино «Короче» центром, вокруг которого начнет объединяться коммьюнити, связанное с короткометражным кино. По его мнению, создание ступенчатой линейки от веб-сериалов, до короткометражного кино и полного метра позволит создать новую волну талантливых кинематографистов, которых начнут узнавать за переделами России.

Министр, в свою очередь, напомнила, что в следующем году Минкультуры России будет проводить публичную форму защиты кинофестивалей. Кроме того, ведомство рассматривает различные формы поддержки питчингов короткого метра в рамках кинофестивалей короткометражного кино.