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Летом в Калининграде пройдет первый кинофестиваль для подростков «Мир чудес»

Автор: БК

24 апреля 2023

Мероприятие организовано Киностудией имени М. Горького

22–26 июня 2023 года в Калининграде и Калининградской области пройдет первый Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес», организованный Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Министерства по культуре и туризму Калининградской области и АНО «Фестивальная дирекция». 

«Чудеса возможны — нужно только в них верить, об этом знает любой подросток. И наш новый фестиваль «Мир чудес», который этим летом впервые пройдет в Калининграде, создан специально для них. Все его содержание посвящено подрастающему поколению и направлено на то, чтобы в нашей стране снова было много доброго, популярного, любимого аудиторией детско-юношеского кино. Мы будем показывать фильмы о подростках, с героями — подростками, для аудитории подростков, возрождать их интерес к традиционным жанрам и привлекать в кинопроизводство», — рассказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. 

Первый кинофестиваль для подростков «Мир чудес» объединит в себе открытые показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, ретроспективные показы фильмов Александра Роу и пластический спектакль по мотивам его сказок в постановке Алены Гуменной, мультимедийные, цифровые и фотовыставки, открытые обсуждения фильмов и встречи со звездами российского кино, социальные активности, а также образовательные лаборатории для тех молодых людей в регионе, кто хочет попробовать себя в кинопроизводстве.

Логотип фестиваля исполнен в виде Сферы Хобермана — широко известной развивающей игрушки, разжимающегося и сужающегося колючего шара. С точки зрения организаторов, этот образ лучше всего символизирует подростковое сознание, которое пластично и способно вмещать в себя множество разноплановых идей, оно одновременно колючее и нежное.

Специальная комиссия кинофестиваля открыла прием заявок. На международный конкурс можно подать полнометражные художественные фильмы и анимационные фильмы, произведенные в период с 2021 по 2023 год. Лучшие полнометражные картины будут определены зрительским жюри по итогам фестивальных показов при помощи голосования. Лучшие анимационные фильмы выберут подростки – участники киноэкспедиции, организованной в Калининград из разных регионов России Кинокампусом Горького – креативным образовательным пространством на базе Киностудии им. М. Горького.

Особой частью кинофестиваля для подростков «Мир чудес» станут образовательные лаборатории, организованные при поддержке калининградской Школы креативных индустрий: медиалаборатория, сценарная и продюсерско-документальная лаборатории. В мае начнутся открытые мастер-классы для всех желающих, а в дни проведения фестиваля прошедшие предварительный отбор участники лабораторий будут работать над своими собственными проектами. Для детей 5–10 лет также будет доступна анимационная лаборатория.

Партнером городских мероприятий выступит киностудия «Союзмультфильм».

Показы и мероприятия фестиваля будут проходить в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном.

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