К концу 2022 года на «Мосфильме» откроются новый кинопавильон и киноконцентрый комплекс

На территории будут построены четыре высокотехнологичных кинозала

Новый объект, который начал строиться на «Мосфильме» в феврале 2020 года, представляет собой два здания, сопряжённых между собой: левая сторона (павильон) выполнена в камне, правая (концертный комплекс) — в стекле и металле.

Новый киносъемочный павильон станет самым большим на «Мосфильме»: его площадь составит 2300 м² (общая площадь, включая актерский комплекс – 3500 м²). Для сравнения: площадь Первого павильона – 1858 м², 16-го павильона – 1647 м². Внешняя отделка павильона выполнена в светлом камне — общее покрытие составляет порядка 8000 м². В левом верхнем углу можно увидеть один из официальных логотипов «Мосфильма».

Общая площадь киноконцертного комплекса – 7000 м². На первом этаже будет оборудована зона отдыха: кафе, бар, гардероб и часть музейной экспозиции. Фасад киноконцертного комплекса составлен из системы остекления на металлическом каркасе. Использована технология «просветленного стекла» (AGC Glass Russia), что обеспечивает прочность, большее светопропускание, чем у обычных стекол, а также естественная цветопередача.

Киноконцертный зал, который расположится на втором этаже, рассчитан на 522 места. Глубина сцены составит 9 метров, что позволит проводить не только кинопоказы, но и концертные программы, культурные мероприятия.

Одной из главных технических новинок киноконцертного зала станет новейшая заэкранная аудиосистема Dolby System 136, которая устанавливается в России впервые. Данная модель предназначена для премиальных залов большого формата (до 50 метров в длину – от экрана до стены) и обеспечивает равномерное распространение звука по всему объеме зала. Также в главном зале были применены флагманские кинотехнологии — лазерная киноустановка 6P (спарка из двух массивов RGB лазеров) и система звукоусиления Dolby Atmos.

Кроме основного зала, кинопоказы будут проводиться еще в трех кинозалах — один на 108 мест и два зала по 51 месту, расположенных на третьем этаже. Они также будут оборудованы системой Dolby Atmos.

Все четыре зала оснащены цифровыми проекторами Barco с разрешением 4К, бело-матовыми экранами с микроперфорацией и иммерсивными системами звукоусиления Dolby Atmos. Оснащение позволяет показывать фильмы как в 2D, так и в 3D-формате.

Управление проектированием и строительством осуществляет российская компания AB Development, финансирует проект Инвестор Altera Park. John McAslan+Partners – архитектор проекта, Merlin – компания-инсталлятор, оснащение технологическим оборудованием и мебелью. Строительство осуществляется без привлечения государственных бюджетных средств.

Установленный срок сдачи в эксплуатацию — IV квартал 2022 года, однако работы идут с опережением графика.