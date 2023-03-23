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«Пушкинскую карту» оформили более 8 миллионов молодых россиян

23 марта 2023

Михаил Мишустин отчитался о достижениях государства в области культуры

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что сборы отечественных картин в России достигли максимума за пять лет. Он также рассказал о государственной поддержке производства российского кино. «[Из бюджетов] выделили дополнительные средства на производство наших картин. Общий объем финансирования составил более 11,5 млрд рублей. Кассовые сборы от их проката растут. И в январе стали максимальными за пять лет», — заявил премьер-министр. 

Мишустин также отчитался о работе программы «Пушкинская карта». По словам главы правительства, ее уже оформили более 8 миллионов человек в возрасте от 14 до 22 лет. «В 2022 году, объявленном Годом культурного наследия народов России, по ней была возможность посетить свыше 200 тысяч мероприятий и увидеть более 600 отечественных кинолент. Каждый пятый зритель купил билет на них, используя «Пушкинскую карту»».

Сейчас обладатели «Пушкинской карты» могут покупать кинобилеты на отечественные картины, созданные при поддержке Минкультуры или Фонда кино. На поход в кинотеары можно потратить до 2 тысяч рублей из общего номинала карты в 5 тысяч в месяц. Представители отрасли неоднократно выступали с предложением расширить действие карты на все российское кино. Как сообщалось ранее, за время реализации программы с февраля по сентябрь 2022 года посещаемость российских фильмов по «Пушкинской карте» обеспечила 21,6% в сборах отечественных картин: продано было 3,58 млн билетов, сборы от которых составили более 1,16 млрд рублей. 

Кроме того, по словам Мишустина, в 68 регионах были построены или отремонтированы 336 сельских домов культуры. «80 передвижных многофункциональных культурных центров появились в 23 российских субъектах, чтобы жители удаленных деревень и сел могли посмотреть фильмы, послушать концерты», — добавил глава правительства.

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