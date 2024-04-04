Детский омбудсмен Петербурга раскритиковала несколько семейных проектов

Речь пошла про мультсериалы «Маша и Медведь» и «Скибиди-туалет»

3 апреля в ходе отчета перед парламентом о своей работе уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала об угрозах, которые несет недостоверная информация в интернете для детей. Ее слова приводит «Фонтанка».

«Сегодня наших детей воспитывает информационное пространство. Поэтому, не устану повторять, в первую очередь вижу опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Главная проблема — это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора», — подчеркнула она.

Митянина показала депутатам отрывок из мультсериала «Маша и Медведь» и рассказала, что дети часто задают вопрос, почему главная героиня живет одна. Омбудсмен заявила, что, когда этот вопрос был задан умной колонке «Алиса», та привела ответ с одного из сайтов в интернете: Маша — это призрак убитой девочки, поэтому она не растет и видеть его могут только животные, а медведя ребенок мучает, потому что тот и лишил ее жизни.

«А мне вообще не смешно. Это 5–6 лет», — прокомментировала она реакцию в зале парламента.

«Яндекс», в свою очередь, объяснил РБК, почему «Алиса» могла дать такой ответ. По словам представителей компании, колонка старается подобрать подходящие фразы для диалога, но не во всех случаях может найти нужные слова – для части вопросов она обращается к открытым источникам в сети. «В данный момент она больше так не отвечает», – подчеркнули они.

Также в ходе выступления Митянина выступила против анимационного YouTube-проекта «Скибиди-туалет». По данным омбудсмена, дети с нетерпением ждут новых серий и просят родителей покупать им игрушки, которые «изображают героев этой вакханалии».

Фото: кадр из мультсериала «Маша и Медведь»