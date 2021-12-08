Стали известны даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля

Программным директором смотра назначен Петр Шепотинник

В 2022 году Московский международный кинофестивал пройдет с 21 по 28 апреля. Прием заявок на участие в конкурсных программах начнется с 13 декабря.

Программным директором ММКФ назначен член отборочной комиссии фестиваля, киновед и режиссер-документалист Петр Шепотинник. Ранее данную позицию занимал Кирилл Разлогов.

«Сейчас еще рано загадывать, каким будет предстоящий фестиваль, любая сводка новостей способна опровергнуть любые заманчивые планы. А этих планов – очень много, — отметил Петр Шепотинник. — Любой кинофестиваль – это словно фильм, и чем рискованней, неожиданней для зрителя и журналистов будут лабиринты его сюжетов, тем крупнее его выигрыш».

Петр Шепотинник работает на ММКФ с 1999 года. Его авторская программа «Восемь с половиной фильмов» дебютировала 21 год назад. В разные годы ее участниками становились братья Дарденны, Шмуэль Маоз, Иштван Сабо, Альберт Серра, Филипп Грёнинг, Амос Коллек, Харви Кейтел, Нури Бильге Джейлан и многие другие.