Объявлена деловая программа Московского международного кинофестиваля

Она пройдёт 19 апреля в зале № 9 киноцентра «КАРО 11 Октябрь»

46-й ММКФ объявил программу бизнес-площадки грядущего смотра, которая пройдёт 19 апреля в зале № 9 киноцентра «КАРО 11 Октябрь».

Программу откроет круглый стол «Продвижение российского контента на зарубежные площадки. Новая реальность», в рамках которого спикеры обсудят взаимодействие представителей российской киноотрасли с зарубежными партнерами, инструменты продвижения отечественного контента на внешнем рынке в условиях геополитической реальности, а также возможности для копродукции.

В рамках дискуссии «Новый вектор» российской киноиндустрии. Модели развития региональных кинокластеров» пройдет обсуждение темпов развития регионального кинематографа в России и его возможной интеграцией с«большой» индустрией.

Ключевым событием бизнес-площадки станет XVI Московский Питчинг дебютантов, который будет разделен на три секции – полнометражное игровое кино, документальное кино и сериалы.

Зарегистрироваться для посещения деловой программы ММКФ можно по ссылке. При наличии аккредитации фестиваля, дополнительная регистрация не нужна.