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Стала известна программа бизнес-площадки 45-го 45 ММКФ

Автор: БК

11 апреля 2023

Представлен список спикеров и гостей

Московский международный кинофестиваль, который пройдет в 2023 году в 45-й раз, представил деловую программу и список участников своей бизнес-площадки. Мероприятие пройдет 20-22 апреля в кинотеатре «Октябрь» (зал № 9).
В этом году, как и в прошлом, организатором форума являются Дирекция ММКФ и Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.

Организаторы подготовили несколько питчингов — для авторов историй, популяризирующих образ Москвы (в рамках сценарного конкурса «Метод»), а также копродукционных проектов с Индией, которая является специальным гостем бизнес-площадки. Индийская делегация примет участие 21 апреля в серии мероприятий, посвященных развитию отношений наших стран в сфере кинематографа. В этот день образовательный семинар под брендом ROSKINO Academy проведет исполнительный директор Гильдии продюсеров ИндииОрганизаторы подготовили несколько питчингов — для авторов историй, популяризирующих образ Москвы (в рамках сценарного конкурса «Метод»), а также копродукционных проектов с Индией, которая является специальным гостем бизнес-площадки. Индийская делегация примет участие 21 апреля в серии мероприятий, посвященных развитию отношений наших стран в сфере кинематографа. В этот день образовательный семинар под брендом ROSKINO Academy проведет исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа, затем состоится круглый стол на тему «Россия-Индия.

Возможности сотрудничества в киноиндустрии», а также питчинг копродукционных проектов. Обсуждение возможности копродукции со странами Азии продолжится 22 апреля — в ходе круглого стола на тему «Презентация международных площадок. Возможности для копродукционных проектов», в котором примут участие кинематографисты Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии.

РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 45 ММКФ 

20 апреля:

11:00-12:30. Презентация конкурса «Лаборатория саспенса. Экранизации». Редакции медиаходинга «Цифровое Телевидение» и издательства «Эксмо-АСТ» совместно с приглашенными экспертами выбрали шесть книг, за права на которые будут бороться участники конкурса. На мероприятии состоится презентация этих книг, проекты экранизаций которых затем будут готовить участники «Лаборатории саспенса».

Спикеры:
 — Иван Кудрявцев — директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», киножурналист, продюсер, председатель отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля, член Экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино;
 — Екатерина Кожанова — директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ»;
авторы и редакторы произведений-финалистов.
Также приглашены:
 — эксперты, участвовавшие в отборе — Иван Капитонов, Федор Попов, Иван Твердовский, Дмитрий Якунин;
 — участники предыдущего конкурса «Лаборатория саспенса»;
 — представители онлайн-платформ.

12:30-17:30. Питчинг сценарного конкурса «Метод. Москва». Номинация «Моя Москва»

12:30-13:30. Категория «Документальное кино»
Экспертный совет:
 — Сергей Мирошниченко (председатель) — художественный руководитель документальной программы ММКФ;
 — Антон Алфимов — продюсер документального кино платформы Okko;
 — Сусанна Альперина — редактор гуманитарного блока «Российская газета — Неделя»;
 — Татьяна Матвеева — главный редактор АНО «Институт развития интернета»;
 — Алексей Тельнов — генеральный директор открытой киностудии «Лендок».

13:30-14:50. Категория «Короткометражное игровое кино»
Экспертный совет:
 — Алексей Алешковский (председатель) — президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России;
 — Владимир Котт — режиссер;
 — Владимир Микулич — продюсер компании WMG;
 — Нина Ромодановская — главный редактор интернет-портала «Профисинема»;
 — Олег Сироткин — сценарист, куратор курса «Сценарное мастерство» Московской школы кино;
 — Владимир Фенченко — режиссер, педагог.

15:00-17:30. Категория «Игровое кино и сериалы»
Спикеры:
 — Вадим Соколовский (председатель) — директор департамента собственного производства Иви;
 — Юлия Брагина — заместитель генерального директора «Москино»;
 — Андрей Золотарев — сценарист;
 — Юлия Иванова — генеральный директор студии «Марс Медиа»;
 — Наталия Клибанова — главный продюсер кинокомпании «Амедиа продакшн»;
 — Татьяна Матвеева — главный редактор АНО «Институт развития интернета»;

21 апреля:

10:30-11:30. Образовательный семинар ROSKINO Academy на тему «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии».
Спикер: исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа.

12:00-13:30. Круглый стол «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии». Презентация нового проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России — Filming Locations in Russia (продвижение российских регионов как локаций для съемок для зарубежных кинематографистов). 
Модератор: Иван Кудрявцев — председатель отборочной комиссии ММКФ.

14:00-16:00. Питчинг копродукционных проектов (Россия — Индия)
Модератор: кинокритик Егор Москвитин.

22 апреля:

12:00-13:30. Платформенные возможности для кинематографистов. Презентация цифровых решений: онлайн-сервиса для киноиндустрии Movieright, платформы по авторскому праву IPChain, портала аудиоматериалов «Звуки.Музыка».

Спикеры:
 — Мария Бородянская — руководитель онлайн-сервис для киноиндустрии Movieright;
 — Георгий Контридзе — преподаватель Digital IP и Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова;
 — Марат Файзулин — руководитель портала аудиоматериалов «Звуки.Музыка».
Модератор: креативный продюсер I Питчинга региональных киностартапов ФПРК Павел Перегудов.

14:00-15:30. «Презентация международных площадок. Возможности для копродукционных проектов». Участники презентации расскажут о международных проектах и площадках, которые позволяют объединять профессионалов из разных стран; о работе кинокомиссий, о возможностях создания копродукционных проектов.

Среди приглашенных:
 — Саедмахди Саедхосейн Джавади (Seyed Mahdi Javadi) — генеральный директор Фонда кинематографии «Фараби» (Исламская Республика Иран);
 — Алтанхуяг Дулгуун — третий секретарь Посольства Монголии, курирующая гуманитарные области Монголо-Российских отношений;
 — Дария де Консесайо — режиссер, продюсер (Россия-Мозамбик);
 — Таалайбек Кулмендеев — председатель Союза кинематографистов Кыргызстана и председатель Центрально-Азиатской академии кинематографических искусств «Ак илбирс»;
 — Канат Торебай — кинопродюсер, заслуженный деятель Республики Казахстан, исполнительный директор Союза кинематографистов Казахстана, NETPAC member, советник председателя правления НАО «Государственный Центр Поддержки Национального Кино» (ГЦПНК);
Модератор: Александр Соломонов — старший специалист отдела по международным связям Союза кинематографистов РФ, куратор международных проектов Союза Кинематографистов РФ, программный директор международных фестивалей.

16:00-18:00. Панельная дискуссия «Модели развития регионального кинематографа». Возможности регионального кинематографа и производства федеральных проектов в регионах обсудят представители более 15 регионов России, а также представители Министерства культуры РФ, Фонда кино, ведущие российские продюсеры.

Среди приглашенных:
 — Лариса Солоницына — председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа;
 — Александр Журавский — заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам;
 — Дмитрий Давиденко — директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ;
 — Василий Нелюбин — заместитель губернатора Красноярского края;
 — Юрий Куприянов — министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
 — Оксана Светлова — министр культуры Архангельской области;
 — Олеся Полунина — министр культуры Иркутской области и другие.
Модератор: Дмитрий Якунин — заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа, куратор бизнес-площадки ММКФ.

В программу могут быть внесены изменения и дополнения.
Гости, получившие аккредитацию ММКФ, могут посещать мероприятия бизнес-площадки автоматически.
Аккредитация на бизнес-площадку ММКФ: pr@moviestart.ru 

Организаторы бизнес-площадки: Дирекция Московского международного кинофестиваля, продюсерский центр Фонда поддержки регионального кинематографа при поддержке Агентства креативных индустрий города Москвы.
Партнеры бизнес-площадки: международный отдел Союза кинематографистов России, РОСКИНО, медиахолдинг «Цифровое телевидение», издательство ЭКСМО, АНО «Центр кинофестивалей и международных программ», IPex Global.
Образовательный партнер: Московская школа кино.
Информационные партнеры: издания «АртМосковия», «Бюллетень кинопрокатчика», «Кинокиоск», «Кинобизнес сегодня», «Работники ТВ», Cinemaplex, MovieStart, канал Shot TV.

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