Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора «Москино»
Автор: БК
30 января 2024
На должности ее сменил Игорь Михайлюк
Продюсер Наталья Мокрицкая покинула пост генерального директора столичной киносети «Москино». Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы московского департамента культуры, ее место с декабря 2023 года занимает Игорь Михайлюк.
Мокрицкая возглавляла ГБУК «Московское кино» с октября 2020 года. С 2022 года она также курирует российский фестиваль авторского кино «Зимний».
Фото: пресс-служба «Москино»
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