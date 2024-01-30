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Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора «Москино»

Автор: БК

30 января 2024

На должности ее сменил Игорь Михайлюк

Продюсер Наталья Мокрицкая покинула пост генерального директора столичной киносети «Москино». Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы московского департамента культуры, ее место с декабря 2023 года занимает Игорь Михайлюк.

Мокрицкая возглавляла ГБУК «Московское кино» с октября 2020 года. С 2022 года она также курирует российский фестиваль авторского кино «Зимний».

Фото: пресс-служба «Москино»

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