Видеосервис more.tv представил новинки ноября 2022 года

Новые «Трудные подростки», «Аврора» и многое другое

С 10 ноября — «Трудные подростки» (в подписке на more.tv, эксклюзив, 4 сезон)

Четвертый сезон подхватывает сюжет ровно там, где он остановился в конце третьего. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И, конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона. Роли в проекте исполнили Никита Волков, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Виталий Андреев, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Анастасия Красовская, Тимофей Елецкий, Вильма Кутавичюте, Сергей Новосад, Виктория Буцких, Дарья Алыпова, Анар Халилов и другие. Режиссер — Александр Цой.

С 31 октября — «Корни» (доступно бесплатно, эксклюзив more.tv)

Дима работает топ-менеджером в крупной московской компании и усердно скрывает свое прошлое. Неожиданно его отправляют в командировку в родной город Залещинск с поручением выкупить местный Дом культуры под постройку нового торгового центра. Осуществить задание начальника оказалось не так просто. Дима будет вынужден вспомнить свое происхождение и свою историю.

4 ноября — третья серия проекта «Костя на колесах» (доступно бесплатно, эксклюзив more.tv)

Главный герой и автор фильма, Костя Раенок, перемещается между локациями Крыма на велосипеде, показывает природные красоты региона и встречается с местными жителями, бизнесменами, ресторатами, художниками и тд.

На more.tv — «Аврора» (в подписке на more.tv, коэксклюзив)

Саша Зорина (Лена Тронина), в 10 лет прославившаяся на всю страну главной ролью в народном блокбастере АВРОРА, спустя 15 лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события выпавшего из ее памяти месяца, героиня все глубже погружается в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала. В проекте такжже сыграли Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Ендальцев, Сергей Епишев, Ольга Богомазова, Александр Голубков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие Режиссер — Роман Волобуев.

На more.tv — документальный проект «Трудные подростки. Реальность» (2 сезон, доступно бесплатно, эксклюзив more.tv)

Новый сезон затрагивает вопросы сексуального воспитания, жизни с СДВГ, игромании, сиротства, зависимости, бодишейминга и многие другие. Участники выпусков откровенно рассказывают о своих ошибках. Психологи, сексологи, профессионалы в разных областях разбирают их проблемы и дают советы, которые смогут быть полезны молодым людям, попавшим в схожие ситуации.

21 ноября — финал сезона проекта «Надвое» (в подписке на more.tv, коэксклюзив)

Новый проект Валерия Тодоровского рассказывает историю двух друзей-коллег, направленных из Москвы в рядовую командировку, которая неожиданно меняет жизнь обоих. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) обожают вести философские и ироничные разговоры о женщинах. В Питере они знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже — с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Две эти встречи делят жизни Кости и Сани надвое.

4 ноября — финал пятого сезона проекта «Рассказ служанки» (эксклюзивно в подписке)

После убийства командора Уотерфорда Джун (Элизабет Мосс) продолжает на расстоянии сражаться с Галаадом и пытается воссоединиться с дочерью Ханной, оставшейся на вражеской территории. Тем временем влияние Галаада охватывает Канаду. Овдовевшая Серена Уотерфорд планирует установить власть в Торонто. Командор Лоуренс хочет провести реформы в Галааде и возглавить республику, а помогает ему в этом Тетка Лидия.