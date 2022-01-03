Анна Титова назначена исполнительным директором киносети Mori Cinema

Эта позиция является новой в компании

С 1 января 2022 года Анна Титова назначена операционным директором сети кинотеатров Mori Cinema. Данная должность является новой в компании. Ранее Титова занимала позицию директора по репертуарному планированию сети. В дальнейшем планирование репертуара остается в числе ее обязанностей.

Как отмечает Анна Титова, на данный момент, в связи с подготовкой к открытию трех новых площадок, а также появлением новых направлений развития сети, появилась необходимость в дополнительной штатной единице.

В настоящее время мультиплексы Mori Cinema работают в семи регионах России: Санкт-Петербург (6 залов), Красноярск (7 залов), Череповец (7 залов), Красногорск (6 залов), Мытищи (9 залов), Волгоград (7 залов), Тольятти (8 залов), Москва Кунцево (8 залов, зал VIP) и Пушкино (11 залов).