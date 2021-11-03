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Власти Москвы и Подмосковья не будут продлевать нерабочие дни

Автор: Виолетта Палий

3 ноября 2021

Субъекты вернутся к привычной жизни 8 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Также глава Москвы отметил, что после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров. По словам Собянина, город вернется к обычной жизни с понедельника, однако ранее введенные ограничения останутся: сохранится дистанционный режим для горожан старше 60 лет и перевод на удаленку 30% штата столичных компаний.

Также глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что после 8 ноября режим нерабочих дней продлен не будет: в регионе возобновят работу кафе, рестораны, развлекательные центры, сферы услуг и очное обучение в школах. 

По состоянию на 18:00 3 ноября, режим нерабочих дней сохранится в нескольких российских регионах: в Смоленской области — до 10 ноября включительно, Брянская область продлит режим нерабочих дней для ряда сфер по 14 ноября включительно, Курская и Челябинская области приняли решение о продлении до 12 ноября включительно. Также до 15 ноября продлила нерабочие дни Томская область. Первым регионом, который продлил нерабочие дни, стала Новгородская область — режим будет действовать до 12 ноября. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что каких-либо решений о продлении нерабочих дней в России пока не принималось.

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