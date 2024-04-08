Отечественные стриминги обеспечили рост доходов производителей контента в 2023 году

В среднем, выручка производственных компаний выросла на 30-40% год к году

«Коммерсант» проанализировал финансовые показатели крупнейших производителей шоу и сериалов для телевидения и онлайн-кинотеатров по итогам 2023 года, опубликованные на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (БФО) – в среднем, их выручка выросла на 30-40%.

Так, например, студия «Красный квадрат», выступающая партнером «Первого канала», за минувший год увеличила свою выручку на 43,3% – до 4,7 млрд рублей при чистой прибыли в 56,2 млн.

WeiT Media («Россия 1», НТВ, СТС, ТВ-3) заработала за 2023 год 3,1 млрд рублей, что на 31,8% превышает показатели 2022 года. По словам генерального продюсера студии Юлии Сумачевой, в прошлом году компания выпустила более 30 разножанровых проектов, а сейчас в разработке находится уже более 50-ти.

Выручка АО «ВБД Груп», головной компании студии Yellow, Black & White (снимает проекты для СТС, Start и других), выросла на 474% – до 4,4 млрд рублей при чистой прибыли в 1,3 млрд руб. Напомним, что в прошлом году компания выпустила сразу несколько кассовых хитов, вроде ЧЕБУРАШКИ и ВЫЗОВА.

Отмечается, что у производителей контента, которые сотрудничают исключительно с телеканалами, показатели стали в разы меньше. Так, например, выручка партнера ТНТ, «Солярис промо продакшн» уменьшилась на 59,4%, до 2,7 млрд рублей. Также подчеркивается, что другие партнеры ТНТ – Comedy Club Production, Good Story Media – последний раз публиковали свою отчетность в 2021 году.

Показатели «Амедиа Продакшн», сотрудничающей с «Первым каналом», «Россией 1», НТВ и другими, продолжили падение: выручка компании сократилась на 24,1%, до 597 млн рублей, а чистый убыток составил 166 млн.

Участники рынка полагают, что причина роста показателей – расширение пула заказчиков в лице стриминговых сервисов. При этом стоимость проектов для онлайн-кинотеатров значительно опережает телевизионные бюджеты. Инсайдеры отмечают, что сейчас студии увеличили стоимость своих услуг еще на 10%.

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