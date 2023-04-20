Спортивную драму «Мистер Нокаут» впервые представят в Китае

Показы пройдут в рамках 13-го Пекинского кинофестиваля под брендом Russian Film Festival

20 и 22 апреля в рамках 13-го Пекинского международного кинофестиваля (BJIFF) пройдут показы фильма МИСТЕР НОКАУТ режиссера Артема Михалкова. Кинопоказы под брендом Russian Film Festival Spotlight организованы «Роскино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Также фильм будет доступен с 20 по 29 апреля на платформе iQIYI.

Драма о жизни советского боксера Валерия Попенченко МИСТЕР НОКАУТ, снятая студией «Кинодом» при участии телеканала «Россия» и при поддержке Министерства культуры РФ, впервые будет представлена китайской аудитории. Ранее картину показали на кинофестивале стран ШОС в Индии и на XIV Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина шелкового пути» в Узбекистане: показы также были организованы «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ.

«На мой взгляд, сюжет нашей картины будет понятен китайскому зрителю, поскольку любовь, дружба и преодоление себя не знают границ и не имеют национальностей. МИСТЕР НОКАУТ перенесет зрителей Китая в атмосферу Советского Союза 40–60-х годов. Они смогут открыть для себя много новых фактов о жизни своего географического соседа и следить за сюжетом, который не оставит их равнодушным», – заявил режиссер картины Артем Михалков.

Одной из целей проекта Russian Film Festival является в том числе укрепление индустриального диалога между российскими и зарубежными кинематографистами. Говоря о том, насколько взаимодействие с азиатской индустрией сейчас важно, Артем Михалков отметил: «Мне было бы очень интересно поработать с китайскими коллегами. Копродукция в кино – одно из самых приоритетных и перспективных направлений для киносообществ наших стран. Я с удовольствием принял бы участие в совместном проекте в любом своем профессиональном качестве (или во всех одновременно) – как режиссер, продюсер и актер. Прежде всего меня привлекает возможность поработать над созданием полнометражных фильмов и сериалов».

Показ драмы МИСТЕР НОКАУТ – не первый опыт сотрудничества проекта Russian Film Festival c Пекинским кинофестивалем. В 2021 году особое внимание на кинофоруме было посвящено российскому кинематографу – в рамках специальной программы BJIFF: Focus on Russia было представлено пять картин из России.

Жанр спортивной драмы пользуется популярностью у китайской аудитории. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 2017 года режиссера Антона Мегердичева о первой в истории олимпийской победе российских баскетболистов стал самым кассовым российским фильмом в Китае.