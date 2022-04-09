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Московская школа кино приостанавливает прием студентов на британские образовательные программы

Автор: Виолетта Палий

9 апреля 2022

В 2022 году отменяется набор на три программы бакалавриата

Московская школа кино заявила о невозможности набора студентов на британские программы высшего образования на следующий академический год. Изменение связано с получением МШК сообщения от своего академического партнера, University of Hertfordshire, о приостановке валидации программ. Так, будет приостановлен запуск программ британского бакалавриата по направлениям 2D Digital Animation, 3D Animation and Visual Effects и Cinematic Arts & Film Production.

«Мы считаем, что исследование разных подходов и культурный обмен дают мощный стимул для развития образовательного ландшафта и креативных индустрий в мире. К сожалению, несмотря на все наши усилия, сохранить возможность набора студентов на британские программы бакалавриата совместно с UH на следующий академический год нам не удалось. Наш академический партнер в соответствии с рекомендациями британских регулирующих структур принял решение не делать этого», — отметила директор университета Катерина Черкес-заде.

Студенты, которые уже обучаются по направлениям Foundation Entertainment, завершат текущий академический год в штатном режиме.

С 2003 года в МШК реализуются программы в области искусства, дизайна, музыки, маркетинга совместно с University of Hertfordshire. В сентябре нынешнего года должны были стартовать программы высшего образования в области кино, анимации и разработки компьютерных игр. 

В МШК заявили, что сложившаяся ситуация не повлияет на российские программы дополнительного и дополнительного профессионального образования. Набор студентов на весенние и летние программы, а также на новый академический год идет в штатном режиме.

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