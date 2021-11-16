Kion планирует войти в топ-3 онлайн-кинотеатров России по итогам 2023 года

О рекламе, медиа в составе экосистемы и других планах рассказал президент МТС Вячеслав Николаев

В интервью «Коммерсанту» президент МТС Вячеслав Николаев рассказал о ключевых бизнесах компании и развитии собственного онлайн-кинотеатра. Прежде всего Николаев отметил, что построение цифровой экосистемы на базе телеком-компании позволило обеспечить долгосрочную финансовую отдачу бизнеса и снижение клиентского оттока. Ключевой вклад в двузначный прирост выручки и внесли не связанные с телекомом сервисы, а именно В2В-бизнесы, а также онлайн-кинотеатр имузыкальный стриминг. За сохранение значительной части аудитории, по словам Николаева, отвечает высокое качество предлагаемого контента.

Также президент МТС добавил, что развивать экосистему возможно при вовлечении клиентов в пользование сразу несколькими предлагаемыми серсвисами. Достичь такого возможно при использовании алгоритмов искусственного интеллекта, «больших данных» и развитии новых цифровых продуктов.

В медиа-сегменте МТС ключевыми активами являются Kion, спутниковое и кабельное телевидение. При этом различные направления деятельности компании (в частности, медиа) так или иначе связаны друг с другом. «Все бизнесы поддерживают и развивают друг друга, максимально извлекая выгоду из экосистемы. Вне ее они развивались бы значительно медленнее или вовсе потеряли бы конкурентное преимущество», — отметил Николаев.

Среди независимых бизнесов, которые формируются вокруг экосистемного центра, президент МТС отметил также рекламу. Опережающий рост подразделения «МТС Маркетолог» возникнет благодаря использованию экосистемных данных МТС о клиентском поведении и более 1,5 тыс. метрик. В число услуг данного сегмента будут входить размещение рекламы и аналитика. На данный момент речь идет о миллиардах рублей и высокой маржинальности, в перспективе двух-трех лет — о десятках миллиардов. Размещение рекламы планируется на собственном и чужом инвентаре. Дополнительный рост ожидается на стриминге WASD.TV и в онлайн-кинотеатре Kion. Во втором квартале к прошлому году рекламный бизнес увеличился в пять раз.

Что касается «МТС Энтертейнмент», Николаев подчеркнул, что вклад в направление вносит, например, эксперимент с продюсированием мюзикла «Шахматы». «Больших доходов это направление сейчас по понятным причинам не дает. Но когда ограничения начнут снимать, мы будем иметь сеть площадок и очень четкую стратегию развития на этом рынке, чтобы занять серьезное положение». На вопрос об убыточности подразделения, президент компании отметил, что в «отдельные моменты был уход в небольшой минус, но достаточно быстро прошла переконфигурация».

Николаев также прокомментировал взаимодействие МТС и ТВ. Так, президент отметил, что «аудитория ТВ стареет, но там сохраняется большая прослойка людей активного возраста, а стоимость доступа к аудитории через телевидение все еще в разы меньше, чем через другие форматы». Также Николаев добавил, что доля рекламы на ТВ у МТС уменьшается, и активное наращивание бюджетов не планируется.

Относительно Kion Николаев отметил, что менеджемент онлайн-кинотеатра планирует по итогам 2023 года войти в тройку лидеров в России — это поддерживается МТС в целом. В ближайшие годы, по словам президента МТС, конкуренция между видеосервисами превратится в «кровавую баню». Преимуществами Kion Николаев называет вхождение в состав экосистемы, одну из самых агрессивных контентных политик на рынке, а также наличие сильных партнеров - например, Первый канал. Кроме того, у Kion есть система рекомендаций и оповещений, основанная на big datа МТС, которые также учитывают удобное время для прочтения push-уведомления. Николаев также добавил, что число людей в мобильной базе МТС, которые смотрят Kion и «Кинопоиск», — одинаковое. Ключевой прирост происходит за счет экосистемных клиентов.

Что касается инвестиций в медиа, Вячеслав Николаев заявил, что МТС всегда оценивает эффективность инвестиций, но не всегда ждет быстрой отдачи. Тем самым идет игра вдолгую.

По итогам третьего квартала 2021 года, по данным компании GfK, третье место по совокупному количеству подписчиков занял Kion (1,6% подписчиков в третьем квартале, против 0,9% — во втором). Также «Кинопоиск» и Kion — единственные видеосервисы, у которых в третьем квартале заметно выросло число платящих подписчиков: количество платящих подписчиков этих игроков увеличились с 6,5% до 7,2% и с 0,5 до 0,9% соответственно.