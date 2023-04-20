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Киножурнал «МУЛЬТ в кино» вводит формат интерактивной игры в кинотеатрах

Автор: БК

20 апреля 2023

Каждый выпуск будет сопровождаться новыми уровнями «бродилки»

Киножурнал МУЛЬТ В КИНО представит новый формат образовательного досуга в кинотеатрах для развития внимания у детей и вовлечения родителей в семейное смотрение. С 20 мая в каждом выпуске киножурнала будет интерактивная игра-«бродилка», сюжет которой развивается в городе Мультимир, в трех красочных локациях: Волшебном лесу, Чудесном городе, Башне победителей. Презентация обновленного формата киножурнала состоится 23 апреля в рамках анимационной секции «Мультвселенная» Московского международного кинофестиваля в киноцентре «Октябрь».

Перед показом новых выпусков киножурнала МУЛЬТ В КИНО на большом экране кинотеатра будет появляться QR-код, который следует отсканировать, перейти на сайт и зарегистрироваться. Правила игры будут озвучивать перед просмотром каждого выпуска киножурнала. Как только на экране появится игровой кубик с количеством ходов, «ожившие фишки» начнут свое путешествие по локациям и заданиям. В паузах между сериями детям будет предложено ответить на вопросы, связанные с просмотренным контентом, а на экране появятся варианты ответов. Надо будет выбрать правильный и таким образом пройти несколько уровней, при успешном завершении каждого из них участники зарабатывают баллы, которые автоматически накапливаются в личном кабинете. После прохождения нескольких игр в разных выпусках баллы можно будет обменять на призы.

«С гордостью можно сказать, что за время существования телеканала «МУЛЬТ» вокруг него выросла целая мультвселенная. И, конечно, нам захотелось показать зрителям ее новые локации. Мы очень старались придумать что-то яркое, увлекательное, красочное, а также полезное и интересное, что обязательно занимало бы без исключения всех наших зрителей. Очень надеюсь, что новый город Мультимир и забавные познавательные приключения «оживших фишек» полюбят и дети, и родители, а совместные походы на МУЛЬТ В КИНО станут еще более ожидаемым событием», – заявила генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ», куратор анимационной программы ММКФ Татьяна Цыварева.

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