Ридли Скотт хочет выпустить 4,5-часовую версию «Наполеона»

Театральная продолжительность ленты составляет 158 минут

НАПОЛЕОН Ридли Скотта еще не вышел на экраны, но режиссер уже надеется, что расширенный вариант картины однажды увидит свет.

В интервью журналу Empire постановщик заявил, что у него есть «невероятная» версия фильма длиной в 270 минут – в ней больше внимания уделено жизни Жозефины в исполнении Ванессы Кирби до того, как она встретила будущего французского императора.

Скотт также надеется, что профинансировавшая ленту Apple однажды покажет зрителям этот вариант НАПОЛЕОНА.

Театральная продолжительность ленты, уже получившая в Штатах возрастной рейтинг R, составляет 158 минут. Выход картины c Хоакином Фениксом в американский прокат запланирован на 22 ноября.

Фото: кадр из фильма НАПОЛЕОН