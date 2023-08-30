Ридли Скотт хочет выпустить 4,5-часовую версию «Наполеона»
Автор: Илья Кувшинов
30 августа 2023
Театральная продолжительность ленты составляет 158 минут
НАПОЛЕОН Ридли Скотта еще не вышел на экраны, но режиссер уже надеется, что расширенный вариант картины однажды увидит свет.
В интервью журналу Empire постановщик заявил, что у него есть «невероятная» версия фильма длиной в 270 минут – в ней больше внимания уделено жизни Жозефины в исполнении Ванессы Кирби до того, как она встретила будущего французского императора.
Скотт также надеется, что профинансировавшая ленту Apple однажды покажет зрителям этот вариант НАПОЛЕОНА.
Театральная продолжительность ленты, уже получившая в Штатах возрастной рейтинг R, составляет 158 минут. Выход картины c Хоакином Фениксом в американский прокат запланирован на 22 ноября.
Фото: кадр из фильма НАПОЛЕОН
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