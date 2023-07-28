NASA объявило о запуске собственного стримингового сервиса

Контент будет доступен бесплатно и без рекламы.

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о скором запуске собственного стримингового видеосервиса NASA+ с контентом о космосе.

Платформа станет доступна для пользователей к осени 2023 года. В аэрокосмическом агентстве обещают прямые трансляции, коллекцию документальных фильмов о миссиях NASA, а также некие новые ориджиналс, которые представят с запуском сервиса.

NASA+ появится на iOS, Android, сайте агентства и телеприставках Roku, Apple TV и Fire TV. Контент будет доступен бесплатно и без рекламы.

Агентство также работает над обновлением своего сайта и мобильного приложения

«С новой потоковой платформой НАСА+ мы предоставим зрителям космос в виде VoD, — заявил Марк Эткинд, заместитель администратора Управления внешних связей НАСА. — Реорганизация нашего цифрового присутствия поможет нам лучше рассказывать истории о том, как НАСА исследует неизвестное в воздухе и космосе, вдохновляет своими открытиями и внедряет инновации на благо всего человечества».

Фото: nasa.gov