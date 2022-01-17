Компания «Наше кино» представила релизы 2022 года

Прокатчик анонсировал пакет фильмов в рамках онлайн-презентации

Компания «Наше кино» подготовила онлайн-презентацию своего пакета на 2022 год. Прокатчик в этом году намерен полноценно вернуться в пул главных независимых дистрибьюторов России и делает ставку на разнообразный контент, основу которого составляют качественная независимая анимация, семейное кино и хорроры.

В целом пакет компании состоит как из крепких российских картин, так и из любопытных зарубежных новинок.

20 января компания выпустит анимационную комедию КОМАНДА КОТИКОВ от создателей ЗАМБЕЗИИ. По сюжету, морской котик Куинн создает суперкрутую команду из собратьев, чтобы дать отпор живущим поблизости акулам. Ему придется сделать из милых и добродушных созданий суровых бойцов спецназа. Героев озвучивали Марина Кравец, Михаил Галустян и Филипп Киркоров. Проект будет поддержан на всех ключевых семейных и детских ресурсах. В рамках презентации доступен трейлер, демонстрирующий неплохой уровень анимации.

27 января выходит военная драма МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ. Релиз приурочен к 80-летию битвы под Москвой. По сюжету, героине предстоит доставить во время боев за столицу чудотворную икону, находящуюся за линией фронта, на занятой немцами территории. Главные роли в картине исполнили Мария Луговая, Артур Смольянинов и Сергей Пускепалис. Релиз будет поддержан социальной рекламой и специальными показами. Фильм должен прийтись по душе зрителям, которые в прошлом году составили костяк целевой аудитории военной драмы ЗОЯ.

10 февраля в прокат выйдет фильм ужасов ВЕДЬМА. ВОЗРОЖДЕНИЕ. По сюжету, группа молодых ребят останавливается на ночлег в поместье, где когда-то жила ведьма, и теперь им предстоит пережить самую страшную ночь в их жизни. По фильму доступен трейлер, который продает крепкий мистический хоррор.

17 февраля компания выпустит драму КАМОН КАМОН с Хоакином Фениксом. Он играет в картине радиоведущего, который отправляется с девятилетним племянником в поездку по Америке. Фильм снят номинантом на «Оскар» Майклом Миллсом. Прокатчик верит в долгую судьбу проекта и его успех у избирательной публики в крупных городах. По фильму доступен локализованный трейлер, представляющий трогательную историю об отношениях взрослых и детей.

К праздничным выходным 23 февраля в прокат выйдет семейная комедия ПАПЫ, с которой у прокатчика связаны высокие коммерческие ожидания. Это альманах из четырех новелл, рассказывающих разные истории о взаимоотношениях отцов и детей. Роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Вадим Демчог и Михаил Галустян. По мнению прокатчика, в окружении спортивного кино на дате проект будет выделяться трогательностью и сентимен-

тальностью. По картине доступен трейлер, подсвечивающий ее драматическую составляющую.

10 марта «Наше кино» выпустит комедию САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 3. Прокатчик подчеркивает, что это самая успешная французская комедийная франшиза за всю современную историю проката, и обещает, что продолжение будет еще более безумное, смешное и неполиткорректное. По сюжету, на празднование годовщины свадьбы Клода и Мари Верней, чьи дочери выбрали себе мужей «неправильной» национальности, собирается вся семья, включая родителей зятьев. Судя по представленному эксклюзивному трейлеру, в картине достаточно комедийных ситуаций и неполиткорректных хулиганских шуток.

24 марта к весенним школьным каникулам выйдет семейная комедия МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА с Глюкозой и Владимиром Яглычем в главных ролях. По сюжету, две совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами после того, как их родители решают пожениться. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рассорить взрослых. По фильму доступен динамичный эксклюзивный трейлер, демонстрирующий приключения и проделки девочек.

21 апреля прокатчик выпустит мультфильм ГУЛЛИВЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ от режиссера ДОБРЫНИ НИКИТИЧА И ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА и «Смешариков» Ильи Максимова, а также сценариста мультсериалов «Скуби-Ду» и «Аладдин» Майкла Райана. Гулливера озвучил популярный исполнитель Dava. На жителей Лилипутии нападает мощная армия, они зовут на помощь Гулливера, однако герой оказывается не великаном, а человеком обычного роста. По проекту представили новый трейлер, продемонстрировавший приключения героев и сложности Гулливера с принятием мысли о том, что не обязательно быть великаном, чтобы совершать великие дела. Уровень анимации для независимого проекта довольно высокий.

28 апреля выходит семейная комедия АРТЕК. По сюжету, современные подростки попадают в Артек конца 80-х годов, когда в лагере знакомятся их родители. Выпуск фильма будет широко поддержан министерствами образования и обороны. Главные взрослые роли исполнили Михаил Галустян и Ольга Артемьева, в детских ролях задействованы популярные блогеры-миллионники, которые будут участвовать в продвижении картины. Премьера фильма состоится в рамках Московского международного кинофестиваля.

11 августа на летних каникулах прокатчик выпустит анимационную комедию ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ. По качеству анимации и выбранной теме мультфильм идет по стопам франшизы про трех богатырей. Юный царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и вопреки желанию царя и воеводы нанимает на службу двух странствующих актеров, выдающих себя за богатырей. Главных героев озвучили Алексей Воробьев, Полина Гагарина и Лолита.

Весной этого года «Наше кино» планирует выпустить фильм ужасов БЛИЗНЕЦ от режиссера ОЗЕРА БОДОМ Танели Мустонена. Тереза Палмер играет в картине потерявшую одного из близнецов мать, которая переезжает вместе с мужем и сыном в новый дом, где с ребенком начинает происходить нечто странное. Судя по локализованному трейлеру, фильм впечатляет визуальной стороной истории, атмосферностью и гнетущими образами.

Несколько фильмов были представлены без видеоматериалов. В пакете прокатчика заявлена новая работа режиссера АРТИСТА Мишеля Хазанавичуса, зомби-комедия FINAL CUT, которая является адаптацией культового японского хоррора ЗОМБИ ОДНИМ ПЛАНОМ Синъитиро Уэда. Главные роли исполнят Ромен Дюрис и Беренис Бежо. По заверению дистрибьютора, зрителей ждет нечто особенное и непредсказуемое. 27 октября, в осенние каникулы, выйдет семейная анимационная комедия МАРМАДЮК о приключениях огромной собаки от создателей проектов РИФ 3D и ГНОМЫ В ДОМЕ.

Кроме того, «Наше кино» выпустит семейный фильм БЭМБИ: ЖИЗНЬ В ЛЕСУ, режиссером который стал постановщик МАРША ПИНГВИНОВ и ОДНАЖДЫ В ЛЕСУ Люк Жаке. Известная сказка, снятая в настоящем лесу с реальными животными, расскажет о приключениях олененка Бэмби – о том, как он преодолевает свои страхи и находит в лесу новых друзей. В актерском составе картины заявлены Венсан Кассель и Виржини Эфира.

Один из самых ожидаемых проектов пакета – НОВАЯ ИГРУШКА, перезапуск любимой многими поколениями французской комедии ИГРУШКА с Пьером Ришаром. Современная адаптация, снятая по мотивам знаменитого фильма, расскажет об избалованном мальчике, на собственном опыте узнающем, что в жизни есть вещи, которые не купишь за деньги. Режиссером станет Джеймс Ют, известный по комедии ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ. Роль «игрушки» сыграет Жамель Деббуз. В рамках онлайн-презентации доступен эксклюзивный эпизод с ключевой сценой, хорошо передающей легкое и комичное настроение фильма и обаяние главного героя.