Megogo Studios начинает работу над продолжением фильма «Непослушник»

Прокат комедии запланирован на следующую «новогоднюю битву»

Компания Megogo Studios приступает к разработке продолжения комедии НЕПОСЛУШНИК, которая за 13 дней проката собрала более 185 млн рублей.

Действия в новой истории разворачиваются спустя 1,5 года. После перенесенного инсульта отец Анатолий напрочь забыл, кто он. Тогда Дима хватается за безумный план — вернуть память отцу Анатолию... пранками. Он с помощью Насти, Ефросиньи, монахов и даже Фомы реконструирует главные моменты жизни отца Анатолия, чтобы тот снова стал собой.

Начало проката НЕПОСЛУШНИКА 2 запланировано на 29 декабря 2022 года.

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