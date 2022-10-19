Netflix отчитался о росте подписчиков по итогам третьего квартала 2022 года

База стримингового сервиса увеличилась на 2,4 млн аккаунтов

Netflix опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года, согласно которому стриминговый сервис сумел увеличил собственную базу подписчиков. Так, аудитория платформы приросла на 2,4 млн аккаунтов, до 223 млн против 220,6 млн во втором квартале 2022-го. Прогнозируемый рост за отчетный период составлял 1,09 млн подписчиков.

Стриминг также показал выручку в $7,93 млрд, что больше ожидаемых $7,84 млрд. Кроме того, на 19 октября 12:57 мск стоимость акций достигла $275,3, что на 15% больше, чем до публикации отчета ($241). Пиковое значение цены бумаги составило $278,2.

В четвертом квартале компания рассчитывает пополнить базу на 4,5 млн новых подписчиков при прогнозах аналитиков в 4,03 млн. Также ожидается сохранение выручки на уровне $7,8 млрд.

Ранее стало известно, что стриминговый гигант вводит дешевый тарифный план с подключенной рекламой. Тариф Netflix Basic With Ads, предполагающий рекламные вставки во время показа контента, будет запущен в США 3 ноября в 9 утра по местному времени. Базовый тариф с рекламой будет стоить $6,99, то есть на $3 меньше основной подписки без рекламы. Новый тарифный план будет поначалу доступен в 12 странах: Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Мексике, Южной Корее, Испании, Великобритании и США. 1 ноября тариф станет доступен в Канаде и Мексике.

К концу первого квартала 2022 года Netflix впервые за десять лет потерял подписчиков – тогда база видеосервиса сократилась на 200 тысяч пользователей. В течение часа после публикации отчета стоимость акций упала на 27%. За отчетный период Netflix также потерял 700 тысяч подписчиков из-за решения уйти с российского рынка. В конце мая компания полностью отключила сервис на территории России.