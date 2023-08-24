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Борьба Netflix с обменом паролями привела к росту подписчиков

Автор: Илья Кувшинов

24 августа 2023

Количество подписчиков сервиса за июль выросло на 2,6 млн человек

Deadline опубликовал статистику исследовательской компании Antenna за июль 2023 года – по последним данным, количество новых пользователей Netflix за тот месяц выросло на 2,6 млн человек.

Стоит отметить, что июльские показатели оказались на 26% ниже, чем рекордные данные за июнь, но они все еще демонстрируют положительную динамику роста, начавшуюся с майского нововведения сервиса на запрет обмена паролями.

Тогда, на протяжении четырех дней – с 24 по 27 мая – Netflix продемонстрировал самое большое количество регистраций новых аккаунтов в день за последние 4,5 года исследований Antenna – такого прироста за сутки не было даже во время пандемийного года.

Прошлой осенью сервис ввел новый и более дешевый тарифный план с рекламой ($6,99 в месяц), что также помогло росту: во втором квартале 2023 года, закончившемся 30 июня, компания заполучила 5,9 млн новых пользователей, а общее число подписчиков по всему миру составило 238,3 млн человек.

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