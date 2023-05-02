Netflix опубликовал отчет об инклюзивности в своих проектах

Не все группы представлены в достаточном объеме

Компания Netflix при содействии Университета Южной Каролины провела исследование о репрезентации разных групп на экране и за кадром. Были изучены сериалы и фильмы стримингового гиганта за 2018-21 гг. Согласно результатам, платформа добилась значительных успехов в расширении инклюзивности, однако некоторые области по-прежнему остаются проблемными, в том числе, представление цветных женщин и персонажей с ограниченными возможностями. Результаты отчета приводит портал C21Media.

В период с 2018 по 2021 год в среднем в 55% сериалов и фильмов Netflix на первых ролях были девушки или женщины. В кинопроектах эта цифра выросла с 46,4% в 2018 году до 64,6% в 2021 году. В сериальном сегменте — с 50,6% до 56,6%.

Согласно отчету, компания добилась успехов с точки зрения репрезентации цветных людей: в 2020–2021 годах в 47% фильмах и сериалах главную или соведущую роль играл представитель расового или этнического меньшинства.

Женщины режиссировали 26,9% проектов Netflix в 2021 году. Также отмечается, что среди самых кассовых фильмов 2021 года 12,7% были сняты женщинами. Доля женщин среди шоураннеров выросла 27% в 2018 году до 38% в 2021.

В отчете говорится, что количество цветных женщин среди режиссеров сериалов увеличилось с 5,6% в 2018 году до 11,8% в 2021 году, аналогично подросла их доля среди сценаристов.

Тем не менее, в исследовании указано что в проектах Netflix по-прежнему недостаточно представлены некоторые этнические группы, включая латиноамериканцев, выходцев с Ближнего востока и Севера Африки, коренных жителей североамериканского континента, Гавайских островов и островов Тихого океана.

Кроме того, в отчете отмечают, что в изображении персонажей с ограниченными возможностями Netflx еще «есть куда расти».