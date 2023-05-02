top banner

Netflix опубликовал отчет об инклюзивности в своих проектах

Автор: Кирилл Шамсутдинов

2 мая 2023

Не все группы представлены в достаточном объеме

Компания Netflix при содействии Университета Южной Каролины провела исследование о репрезентации разных групп на экране и за кадром. Были изучены сериалы и фильмы стримингового гиганта за 2018-21 гг. Согласно результатам, платформа добилась значительных успехов в расширении инклюзивности, однако некоторые области по-прежнему остаются проблемными, в том числе, представление цветных женщин и персонажей с ограниченными возможностями. Результаты отчета приводит портал C21Media.

В период с 2018 по 2021 год в среднем в 55% сериалов и фильмов Netflix на первых ролях были девушки или женщины. В кинопроектах эта цифра выросла с 46,4% в 2018 году до 64,6% в 2021 году. В сериальном сегменте — с 50,6% до 56,6%.

Согласно отчету, компания добилась успехов с точки зрения репрезентации цветных людей: в 2020–2021 годах в 47% фильмах и сериалах главную или соведущую роль играл представитель расового или этнического меньшинства.

Женщины режиссировали 26,9% проектов Netflix в 2021 году. Также отмечается, что среди самых кассовых фильмов 2021 года 12,7% были сняты женщинами. Доля женщин среди шоураннеров выросла 27% в 2018 году до 38% в 2021. 

В отчете говорится, что количество цветных женщин среди режиссеров сериалов увеличилось с 5,6% в 2018 году до 11,8% в 2021 году, аналогично подросла их доля среди сценаристов. 

Тем не менее, в исследовании указано что в проектах Netflix по-прежнему недостаточно представлены некоторые этнические группы, включая латиноамериканцев, выходцев с Ближнего востока и Севера Африки, коренных жителей североамериканского континента, Гавайских островов и островов Тихого океана.

Кроме того, в отчете отмечают, что в изображении персонажей с ограниченными возможностями Netflx еще «есть куда расти».

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Компания Disney представила свои проекты на CinemaCon-2023
Подробнее
Start рассказал о новинках мая
Подробнее
Касса четверга: «Вызов» по-прежнему первый
Подробнее
Официальная касса России: «Вызов» показал лучший старт с декабря 2021 года
Подробнее
Кинофестиваль «Пример интонации» впервые в России покажет «Сказку» Александра Сокурова
Подробнее
GfK: Почти половина жителей городов в России пользуется подпиской на онлайн-кинотеатры
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вызов» продолжает лидировать
Подробнее
«Электра» Дарьи Кащеевой отобрана в программу Канн
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вызов» уверенно продолжает лидировать
Подробнее
Российские кинотеатральные сети получили многомиллиардные убытки в 2022 году
Подробнее
Онлайн-кинотеатр more.tv представил премьеры мая
Подробнее
Завершил работу 45-й Московский международный кинофестиваль
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра KION в мае
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 апреля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Яга» против «Кощеев»
Подробнее
Universal провела презентацию на CinemaCon-2023
Подробнее
Майские кинопремьеры Wink
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 24 по 30 апреля
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Юра дворник»
Подробнее
Видеосервисы требуют регулировать пиратские сайты как легальных игроков
Подробнее