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Netflix рассказала о премьерах сезона

Автор: БК

20 июня 2023

Экранизации аниме, «Ведьмак», «Уэнсдей» и новый проект шоураннеров «Игры престолов»

На минувших выходных стриминговый сервис Netflix провел презентацию Tudum, названную в честь звука заставки платформы. На ней потоковый гигант представил ряд тизеров и трейлеров своих новых проектов. БК выбрал наиболее интересные релизы, о которых рассказали на мероприятии.

«Ведьмак»
На Tudum показали сцену из нового сезона экранизации саги Анджея Сапковского о суровом воине-жреце Геральте из Ривии. Проект вернется на экраны 29 июня. Новый сезон станет последним для Генри Кавилла — в заглавной роли его сменит Лиам Хемсворт.

«Задача трех тел»
Научно-фантастический сериал по одноименному роману китайского писателя Лю Цысиня выйдет в начале 2024 года. Над проектом трудились шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

«Люпен»
Зрителям представили отрывок из третьего сезона, премьера которого намечена на 5 октября.

«Аватар: Последний маг воздуха»
Телеадаптация мультсериала про Аватара Аанга выйдет в 2024 году. 

«Игра в кальмара»
Анонсирован актерский состав второго сезона нашумевшего корейского шоу.

«Ван-Пис»
Первый трейлер сериала-экранизации известного аниме. На экранах с 31 августа.

МЯТЕЖНАЯ ЛУНА
Зрителям мероприятия продемонстрировали видео со съемок научно-фантастического фильма МЯТЕЖНАЯ ЛУНА режиссера Зака Снайдера. Премьера — 22 декабря.

 «Уэнсдэй»
Авторы сериала о семье Аддамс умолчали о перспективах продолжения шоу. Тем не менее актеры проекта записали ролик, в котором зачитали самые интересные фанатские теории, посвященные проекту.

«Фубар»
Сериал с Арнольдом Шварценеггером продлили на второй сезон. Создатели представили небольшую нарезку «неудачных дублей».

«Очень странные дела»
Платформа объявила о том, что актриса Линда Гамильтон, известная по роли Сары Коннор во франшизе о Терминаторе, появится в новых эизодах сериала. 
 

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