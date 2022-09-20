В Сочи продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Расписание третьего дня показов и комментарии создателей проектов

Сегодня, 20 сентября, в Сочи пройдет третий день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Участников и гостей смотра вновь ждут четыре конкурсных показа:

13:00 — драматический сериал «С нуля» (Premier, реж. Василий Бархатов). Роли в проекте исполняют Надежда Калеганова, Маруся Фомина, Павел Табаков, Алексей Агранович, Максим Виторган, Екатерина Волкова и другие.

«Меня как автора интересуют, с одной стороны, самые понятные и простые, а с другой стороны – самые сложные эмоции людей, — рассказала БК креативный продюсер сериала Анна Борисова. — Любовь, ревность, предательство, дружба, зависть – вот это все. И в своей истории я провожу трех своих героинь не только через двенадцать лет жизни, но и через все эти чувства. Меня интересует, как люди делают выбор между своими эгоистичными интересами и жизнями близких им людей. И готовы ли они потом нести ответственность за этот выбор. Нам очень повезло с режиссером – Василием Бархатовым. Он в большей степени театральный постановщик и по-настоящему крупный художник и визионер. Он принес много своего языка, каких-то театральных, не кинематографических приемов. У нас много красивых, нестандартных визуальных решений в сериале, например, очень интересно придуманы переходы между двумя временами. Если говорить о тематике, то мы, наверное, одни из первых, кто начал ностальгировать по 2000-м. Казалось, это было еще вчера, а на самом деле прошло почти двадцать лет, и мы уже другие, и мир вокруг нас – тоже. Но именно сейчас, в это непростое время, особенно приятно вспомнить, как нам было просто и весело в 2008 году».



15:30 — психологическая драма с элементами детективного триллера «Комплекс Бога» (Kion, реж. Флюза Фархшатова) с Кириллом Кяро в главной роли.

«Главной идеей картины я бы назвала Человека как вселенную, космос. Его, являющегося многогранным, сложным, противоречивым и неповторимым созданием, — отметила режиссер проекта Флюза Фаршхатова. — Взявшись за этот материал, хотелось поговорить со зрителем о том, кто он, Человек, что для него страх, предательство, боль, страдание, как он с этим может бороться, мириться, принимать, сдаваться. При подготовке к проекту мы с творческой группой ориентировались на творчество Дени Вильнева в ПЛЕННИЦАХ и Йоргоса Лантимоса в его картинах УБИЙСТВО СВЯЩЕНННОГО ОЛЕНЯ и ЛОБСТЕР. Мне кажется, их всех объединяют законы древнегреческой трагедии – столкновение человека с роком, с судьбой, с вселенской несправедливостью. Сериал снят в классической форме, нельзя сказать, что в нем есть новаторство, но у него безусловно имеется свой язык, диктуемый в первую очередь вязким, подробным, построенном на нюансах сценарии».



18:00 — сериал «За полчаса до весны» (Start, реж. Степан Коршунов, Оксана Барковская, Кирилл Папакуль)

Сериал рассказывает о творческом пути одного из главных музыкантов советской эпохи Владимира Мулявина. Простой свердловский парень, он мечтал создать свою музыкальную группу и в итоге стал художественным руководителем самого популярного в СССР ансамбля «Песняры». Сериал проследит за героем на протяжении трех десятилетий, от первых робких попыток игры на отцовской гитаре в 50-е через первую любовь и службу армии в 60-х до всесоюзного успеха в 70-х. Главного героя в юности играет Глеб Калюжный, в зрелом возрасте – Артем Волобуев. Режиссерами проекта выступают Оксана Барковская, Кирилл Папакуль и Степан Коршунов.



20:30 — психологический триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА (Kion, реж. Илья Максимов) с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер и Евгением Ткачуком в главных ролях.

«Основная идея картины связана со страхами, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни, — отметила продюсер фильма Екатерина Кононенко. — Это история о людях, которые постоянно испытывают гнетущее чувство страха, не способных жить полноценной жизнью. И тому, какие есть пути выхода из этого состояния, посвящен наш фильм. У нас получился психологический триллер с сильной интригой, но без мистической составляющей, что меня особенно привлекло, мне это крайне импонирует. Сделать кино в духе ИСЧЕЗНУВШЕЙ или ДЕВУШКИ В ПОЕЗДЕ было для меня интересным продюсерским челленджем».

«Лично для меня это кино про большую материнскую любовь и горечь потери. В истории мы наблюдаем противоборство трех парадоксальных личностей, — отметил режиссер фильма Илья Максимов. — У каждой из них своя игра, цель и мотивация. Куда приведет тонкая нить сюжета? Что станет главным месседжем этой истории? Это то, чем цепляет наше кино. Актерский состав предстанет в новом для себя амплуа. Локации мы старались подбирать так, чтобы передать полную правдоподобность раскрывающегося перед нами психологического триллера».

«Однажды мы доказали рынку, что можем делать фильмы в жанре хоррора. Теперь наша задача – сделать то же самое в жанре психологического триллера, в лучших традициях мирового кино. ИСЧЕЗНУВШАЯ, ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ; РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ – все эти картины были для нас референсами. Мы вели кропотливую работу над сценарием, ведь в этом жанре очень важны детали, нюансы сюжетных поворотов. Мы старались избегать неточностей, способных подорвать доверие зрителя. Я уверен, нам удастся сделать прорыв в этом жанре», — подчеркнул продюсер фильма Дмитрий Литвинов.

«Новый сезон» продолжит работу по 23 сентября. За самыми интересными новостями и хроникой фестиваля следите в нашем телеграм-канале.