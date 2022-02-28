Объявлены номинанты национальной премии «Ника» по итогам 2021 года

Дата проведения церемонии награждения станет известна позднее

Российская Академия кинематографических искусств анонсировала номинантов Национальной кинематографической премии «Ника» за 2021 год.

Список некоторых номинантов:

Лучший игровой фильм:

• ИВАН ДЕНИСОВИЧ (режиссёр Глеб Панфилов; продюсеры: Антон Златопольский, Максим Панфилов, Ирина Савина)

• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (режиссёры Наташа Меркулова, Алексей Чупов; продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Катрин Кисса, Шарль-Эврар Чехов, Надежда Зайончковская)

• КУПЕ НОМЕР 6 (режиссёр Юхо Куосманен; продюсеры: Юсси Рантамяки, Рийна Сильдос, Наталья Дрозд, Сергей Сельянов, Ямила Венске

• МЕДЕЯ (режиссёр Александр Зельдович; продюсеры: Александр Зельдович, Татьяна Остерн, Анна Качко, Эльнара Гусейнова, Леонард Блаватник, Данни Коэн)

• РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ (режиссёр Кира Коваленко; продюсеры: Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, Наталья Горина)

• УРОКИ ФАРСИ (режиссёр Вадим Перельман; продюсеры: Рауф Атамалибеков, Илья Цофин, Вадим Перельман, Илья Стюарт, Павел Буря, Мурад Османн)

Лучший анимационный фильм:

• ЖИЗНЬ-ПАСКУДА (режиссёр Варя Яковлева)

• О, НЕЕЕТ (режиссёр Иван Максимов)

• ОГУРЦЫ (режиссёр Леонид Шмельков)

• ПЕСОЧНИЦА (режиссёр Гарри Бардин)



Лучший неигровой фильм:

• КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИКТО (режиссёр Любовь Аркус)

• НАС ДРУГИХ НЕ БУДЕТ (режиссёр Пётр Шепотинник)

• РАСТОРГУЕВ (режиссёр Евгения Останина)



Лучший фильм стран СНГ и Балтии

• ВОДНЫЙ МАЛЬЧИК (Таджикистан, режиссер Файзулло Файзов)

• ДОРОГА В ЭДЕМ (Кыргызстан, режиссёры Бакыт Мукул, Дастан Жапар Уулу)

• ЗУЛАЛИ (Армения, режиссёр Айк Ордян)

• КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ (Казахстан, режиссёр Адильхан Ержанов)



Лучшая режиссерская работа:

• Александр Зельдович (МЕДЕЯ)

• Кира Коваленко (РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ)

• Наташа Меркулова, Алексей Чупов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)

• Вадим Перельман (УРОКИ ФАРСИ)



Лучшая сценарная работа:

• Лидия Канашова, Алексей Федорченко (ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»)

• Владимир Котт (КОНЕЦ ФИЛЬМА)

• Наташа Меркулова, Алексей Чупов при участии Марта Таниэля (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)

• Александр Миндадзе (ПАРКЕТ)

• Илья Цофин (УРОКИ ФАРСИ)



Лучшая операторская работа:

• Михаил Агранович, Михаил ХАСАЯ RGC (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)

• Александр Ильяховский (МЕДЕЯ)

• Владислав Опельянц RGC (ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ)



Лучшая мужская роль:

• Юра Борисов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)

• Павел Деревянко (ПОДЕЛЬНИКИ)

• Мераб Нинидзе (ДЕЛО)

• Филипп Янковский (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)