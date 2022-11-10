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Холдинг НМГ выходит на рынок кинопроката

Автор: БК

10 ноября 2022

Главой новой компании станет Вадим Смирнов

Холдинг «Национальная медиа группа» создает собственную кинопрокатную компанию — «НМГ кинопрокат», руководителем которой станет бывший топ-менеджер российского Disney и 20th Century Fox Вадим Смирнов.

Первым релизом дистрибьютора станет приключенческий мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ производства Art Pictures Studio и Gluk’oza Animation. Проект выйдет в российский прокат 29 декабря.

В своей деятельности прокатчик сделает акцент на выпуске российских фильмов, но также рассмотрит дистрибуцию проектов независимых зарубежных студий. Вадим Смирнов заявил «Ведомостям», что сейчас главное — «заместить пустоту, образовавшуюся после ухода зарубежного кино». 

Холдинг НМГ управляет «НМГ студией», а также владеет долями в кинокомпаниях Art Pictures Studio и «Водород». В числе кинопроектов компаний – ПРИТЯЖЕНИЕ, ВТОРЖЕНИЕ, франшиза ЛЕД и другие. При этом прокатчиками ряда фильмов выступала Sony Pictures, а также «Централ партнершип», принадлежащая конкурирующему с НМГ холдингу «Газпром-медиа».

Ранее экс-глава UPI Вадим Иванов совместно с топ-менеджерами «Марс медиа» создали кинопрокатную компанию «Атмосфера кино». Кроме того, под контроль российского топ-менеджмента во главе с гендиректором Антоном Сиренко перешел местный офис Sony Pictures, сменивший название на «Контент-клуб».

В 2011 году Вадим Смирнов возглавил российское подразделение компании 20th Century Fox, с 2019 года он работал вице-президентом по кинотеатральной дистрибуции российского Disney.

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