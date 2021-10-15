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НМГ, школа кино «Индустрия» и клуб «Хедлайнеры. Импакт Медиа» обучат продюсированию импакт-контента

Автор: Виолетта Палий

15 октября 2021

Серия мастер-классов и сессий стартует 19 октября

«Национальная Медиа Группа», школа кино и телевидения «Индустрия», а также импакт-клуб «Хедлайнеры. Импакт Медиа» представляют серию мастер-классов по теме «Продюсирование импакт-контента». 19 октября программа стартует в школе кино и телевидения «Индустрия» в офлайн- и онлайн-форматах.

В качестве спикеров выступят ведущие эксперты медиаиндустрии – продюсеры телесериала «Родком», фильма ДОКТОР ЛИЗА, сериала «Трудные подростки», а также специально приглашенные международные спикеры. Программа состоит из пяти сессий, каждая из них посвящена определенному жанру – от документального кино и сериала до художественного полнометражного фильма.

Откроет программу сессия «Продюсирование документального кино». На примере картины «#Яволонтер. Истории неравнодушных» Никита Тихонов-Рау, продюсер проекта, поделится особенностями создания социального документального кино и расскажет, почему в нынешние времена особенно важна популяризация импакт-контента.

29 октября пройдет сессия о продюсировании социально значимого телесериала. Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер компании Art Pictures Vision, на примере сериала «Родком» расскажет о том, как сделать популярными сериалы на важные для общества темы.

На третьей сессии 12 ноября Александр Бондарев, двукратный обладатель ТЭФИ, продюсер фильма ДОКТОР ЛИЗА, и Оксана Карас, режиссер-постановщик этого фильма, поделятся секретами создания социально значимого кино для дальнейшего показа на широких экранах в рамках разговора о продюсировании игрового импакт-кино.

Сессия «Продюсирование импакт-сериала» 19 ноября ответит на вопрос, как сохранить баланс между развлекательной составляющей и наличием  позитивного социально значимого эффекта от проекта. Об этом расскажут продюсеры молодежного хита из линейки more originals «Трудные подростки» Дмитрий Лунев, Наталья Голодова, Алексей Воробьев и Екатерина Матвиенко. Модератором сессии выступит Мария Залунина, руководитель направления КСО «Национальной Медиа Группы».

Заключительная сессия пройдет 3 декабря. На ней представители крупных зарубежных медиакомпаний поделятся информацией об инструментах создания и продвижения импакт-контента и расскажут, какие из зарубежных практик могут быть применены в России. Ведущим сессии будет Григорий Лавров, генеральный директор «Медиа Альянса».

Программа бесплатная для всех зрителей. Зарегистрироваться на офлайн- или онлайн-участие можно по ссылке: https://industry.sredaobuchenia.ru/impact-media#schedule

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