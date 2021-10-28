Александр Невский снимает хоррор «Ночь сиделки»

Производством занимаются компании ETA Films и Hollywood Storm

В США продолжаются съёмки фильма ужасов НОЧЬ СИДЕЛКИ (NIGHT OF THE CAREGIVER), продюсером которого является Александр Невский. Работа над картиной, производством которой занимаются независимые кинокомпании ETA Films и Hollywood Storm, ведётся в Лос-Анджелесе. Режиссёром выступает Джо Корнет, исполнительный продюсер – президент ETA Films Эрик Бреннер.

В центре сюжета картины — медсестра Джульетта, которая соглашается ухаживать за пожилой дамой Лилиан, живущей на окраине Лос-Анджелеса. С наступлением ночи Джульетте начинает казаться, что в доме есть кто‑то еще и им с Лилиан угрожает серьезная опасность. В то же время, в Калифорнию пребывает офицер полиции Нью-Йорка Экхарт, расследующий несколько таинственных и нераскрытых преступлений…

В фильме НОЧЬ СИДЕЛКИ участвуют Эйлин Дитц (ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА), Натали Денис Шперл (МАНК), Анна Орис (НАПАДЕНИЕ НА РИО БРАВО), Джо Корнет, а также номинант на премии Оскар и Золотой Глобус Эрик Робертс (ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ). Автором сценария выступает Крэйг Хаманн, композитор – Шон Мюррей. Постановкой трюков занимается Роберт Мадрид (НИ ЖИВ, НЕ МЁРТВ 2).

Финансист и кинопродюсер Эрик Бреннер известен своими картинами СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ (за роль в которой Джефф Бриджес был удостоен премии Оскар), ХУЖЕ ЧЕМ ЛОЖЬ (в которой впервые на экране встретились Аль Пачино и Энтони Хопкинс), ЭКСПАТ и другими. Режиссёр Джо Корнет является создателем нескольких успешных вестернов для Amazon Prime Video. Его драма ОБЕЩАНИЕ была удостоена двенадцати наград международного кинофестиваля фильмов в жанре вестерн Wild Bunch Film Festival.

Александр Невский, в прошлом трёхкратный победитель международного конкурса по бодибилдингу «Мистер Вселенная», сыграл главные роли во многих приключенческих картинах (ЧЕРНАЯ РОЗА, РАЗБОРКА В МАНИЛЕ, МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР и другие). Его дебютный вестерн НАПАДЕНИЕ НА РИО БРАВО выйдет в международный прокат следующей весной.

ETA Films представит первый трейлер хоррора НОЧЬ СИДЕЛКИ на кинорынке European Film Market, который состоится в рамках Берлинского международного кинофестиваля с 10 по 17 февраля 2022 года.