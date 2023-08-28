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Более 54 тысяч человек посетили акцию «Ночь кино» в Москве

Автор: БК

28 августа 2023

Ежегодная акция прошла по всей стране в восьмой раз

С 26 на 27 августа в восьмой раз по всей России прошла ежегодная акция «Ночь кино», в рамках которой зрители увидели на большом экране лучшие зарубежные и российские фильмы, нестареющую советскую классику, картины – лидеры отечественного проката, популярные российские сериалы и подборки короткометражного кино.

На портале мэра Москвы сообщается, что в столице мероприятия посетило 54 326 человек. В программу акции в городе вошло 497 мероприятий, которые организовали на более чем 120 площадках – в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях.

Центральным событием акции стал киноконцерт «Необыкновенное чудо» в кинотеатре «Художественный», посвященный 90-летию со дня рождения режиссера Марка Захарова. В программе прозвучали наиболее яркие и известные песни из фильмов и спектаклей мастера в исполнении Александра Олешко, Леонида Ярмольника, Дарьи Мороз и многих других.

Министерство культуры России и Фонд кино традиционно показали на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы этого года, в их число вошли ЧЕБУРАШКА Дмитрия Дьяченко, ВЫЗОВ Клима Шипенко и ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка.

Фото: официальный сайт мэра Москвы

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