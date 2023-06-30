В Светлогорске прошел второй день форума «Новый вектор»

Калининградская область стала домом для дискуссий деятелей регионального кино

В рамках мероприятий конвента прошли следующие круглые столы:

«Сотрудничество России и СНГ в киноиндустрии: успехи, текущие проекты и перспективы» под модерацией обозревателя «Российской газеты» Сусанны Альпериной;

Панельная дискуссия «Кино для бизнеса и бизнес для кино: условия инвестиционной привлекательности регионального кинематографа в России», которую модерировал член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Николай Новиков;

Дискуссионная сессия «Перспективы развития кино на Дальнем Востоке и Арктике», проведенная заместителем исполнительного директора ФПРК Дмитрием Якуниным.

Эта панель привлекла большое внимание среди участников форума. На ней выступили Директор департамента развития территорий АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Илья Петрасов, художественный руководитель киностудии «Саха-фильм» Алексей Романов, генеральный продюсер компании «Байкал-кино» Дина Подпругина, генеральный директор открытой киностудии «Лендок» Алексей Тельнов, генеральный директор АНО «Северный характер» Светлана Солдатова.

Художественный руководитель киностудии «Саха-фильм» Алексей Романов на дискуссионной сессии сконцентрировал внимание на проблемах и возможных ресурсах для дальнейшего развития кинематографа в регионе. По его мнению, несмотря на очевидные успехи киноиндустрии в Якутии, сдерживающим фактором является отсутствие в Федеральном и региональном реестре государственного заказа на сферы кинопроизводства. Именно по этой причине региональные власти не могут выделить целевое финансирование из бюджета на развитие киноотрасли.

Алексей Романов особо отметил, что из 11 субъектов ДФО только в четырех можно наблюдать серьезные результаты в развитии региональной кинематографии. Он отметил необходимость расширения опыта кинокомиссий, учредить собственный дальневосточный питчинг.

Прозвучало еще одно важнейшее предложение — создать единую Ассоциацию кинокомиссий России.

Генеральный директор АНО «Северный характер» Светлана Солдатова обратила внимание на экологическую составляющую кинопроцесса. Учитывая настроение местных жителей, часто недовольных вторжением киногрупп в местную экологическую среду (прежде всего транспорта) на Кольском полуострове реализуется сразу несколько проектов, минимизирующих экологические издержки.

Вечером прошел круглый стол «Информационная поддержка региональных проектов», на котором обсудили одну из самых актуальных тем повестки форума — механизмы привлечения внимания к региональным проектам через инструменты современных медиа. Спикерами выступили: главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов, заместитель генерального директора, директор по киноканалам АО «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев, обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина, киновед, продюсер Алена Сычева. Модератором стала генеральный директор маркетинговой компании Inside Promotion Татьяна Мищенко.